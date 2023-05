Alicja Majewska chętnie przyjmuje propozycje koncertów, których w jej kalendarzu nie brakuje. 27 maja piosenkarka wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwal, gdzie do jej rąk powędrował Bursztynowy Słowik. Gwiazda przy akompaniamencie orkiestry i pomocy zespołu Sound'n'Grace wykonała w Operze Leśnej swoje największe hity, a po swoim wystąpieniu porozmawiała z Plotkiem.

Co Alicja Majewska sądzi o Alicji Węgorzewskiej? Zmieniła temat

Fani Alicji Majewskiej często w internecie zastanawiają się, czy ich idolka wróci jeszcze do programu "The Voice Senior". Piosenkarka była w nim jurorką w latach 2019-2021. W ostatniej edycji jej fotel trenera zajęła inna znana gwiazda - Alicja Węgorzewska. Czy jest jednak szansa na powrót Majewskiej do show, do którego zdjęcia rozpoczną się w wakacje? "Nie wiem. Najpierw musi paść propozycja, a potem zastanowię się nad tym, czy tak. Nie umiem powiedzieć" - skwitowała przed kamerą Plotka krótko Alicja Majewska.

Przy okazji nasza reporterka zapytała Alicję Majewską, jak oceniłaby swoją następczynię w roli jurorki w popularnym muzycznym show TVP2 z emerytami. W tym temacie piosenkarka nie miała za dużo do powiedzenia i zeszła sprytnie na inny temat, nie pozwalając sobie na żaden komplement w stosunku do Węgorzewskiej.

Przyznaję, że tak specjalnie nie śledziłam. Wiem, że Alicja Węgorzewska była jurorką, ale przyznaję, że chyba nie oglądałam. Docierały do mnie jakieś tam echa. Prawdę mówiąc, aż wstyd powiedzieć, chyba nie znam laureatów tegorocznego Voice'a - powiedziała Plotkowi Alicja Majewska.

Alicja Majewska o uczestnikach "The Voice Senior"

Alicja Majewska nie odcina się jednak kompletnie od "The Voice Senior". Ma ciągle kontakt z osobami z edycji, w których brała udział. "I to z członkami mojej drużyny i moich kolegów. Z paroma mam ścisły kontakt i wiem, co się w ich życiu dzieje. Wiem, że ten program przyczynił się do zmiany koloru życia chyba wszystkich uczestników, a zwłaszcza tych, którzy doszli do finału, zostali zauważeni i są zapraszani. Niedawno spotkałam przed moim koncertem panią Jadzię Kocik, która była uczestniczką pierwszej edycji. Urocza, ciepła osoba. Przede mną śpiewała. Znakomicie śpiewała... A jak wyglądała, jaki image, sylwetka, sukienka... To tu śpiewa, to tam śpiewa, ma swoich fanów" - rozpływała się w rozmowie z nami Alicja Majewska, opowiadając, jak to uczestnicy programu są teraz rozrywani. Przy okazji zgodziła się ze stwierdzeniem, że niektórzy z seniorów mają talent na miarę Susan Boyle, która zasłynęła dzięki angielskiemu "Mam talent!".