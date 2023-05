Dla wielu takie słowa z jej ust mogą wydawać się szokujące, ale Anna Lewandowska wychodzi z założenia, że gdy człowiek żyje na co dzień zdrowo i aktywnie, może czasem tak jak ona pozwolić sobie na coś słodkiego. Trenerka fitness, gdy ma ochotę na dodatkowe kalorie, których unika, piecze swoje ulubione ciasto. Nie zapominając o wszystkich zdrowych założeniach, nie przytyje się od niego. "Nie wyobrażam sobie rezygnacji ze słodyczy. Zdrowa dieta to sztuka świadomych wyborów, prawidłowych nawyków, umiejętności ograniczenia tego, co niekoniecznie służy organizmowi i pozwolenia sobie na chwilę luzu! Jeśli dbacie o zdrowe żywienie na co dzień, wasza dieta obfituje w warzywa, owoce i niskoprzetworzone produkty, na pewno znajdzie się w niej miejsce na kawałek domowego brownie" - zachęca żona Roberta Lewandowskiego na swoim blogu healthy plan by ann.

Jak zrobić ulubione brownie Anny Lewandowskiej? Znamy przepis

Aby zrobić ciasto, które chętnie je Anna Lewandowska, potrzeba: szklankę zmielonego na puder ksylitolu, 3/4 szklanki mąki bezglutenowej, 2/3 szklanki kakao, 0,5 szklanki cukru kokosowego, 0,5 szklanki posiekanej, gorzkiej czekolady, 3/4 łyżeczki soli morskiej, 2 duże jajka, 0,5 szklanki oliwy z oliwek, 2-3 łyżki wody, 0,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego, płatki kokosowe, świeże owoce.

Prosty sposób przygotowania brownie według Lewandowskiej

Gdy już przygotujemy wszystkie składniki na brownie, które podała Anna Lewandowska, trzymamy się jej sposobu przygotowania ciasta. Nie jest on trudny i powinien sobie poradzić z nim każdy - nawet jeśli twierdzi, że umie tylko zrobić herbatę i jajecznicę. "W misce wymieszałam: ksylitol, mąkę, kakao, cukier kokosowy, czekoladę i sól. W osobnym naczyniu wymieszałam mokre składniki: jajka, oliwę, wodę i ekstrakt waniliowy. Następnie połączyłam suche składniki z mokrymi. Przelałam przygotowaną masę do okrągłej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piekłam w 180°C przez około 30 minut. Po upieczeniu pozostawiłam ciasto do wystudzenia. Dodałam na wierzch roztopioną gorzką czekoladę, świeże owoce i płatki kokosowe" - czytamy na blogu Lewandowskiej. Żona Roberta przed podaniem ciasta poleca schłodzić je w lodówce. Smacznego!