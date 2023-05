Roksana Węgiel zaskoczyła ostatnio fanów wiadomością o zaręczynach. Piosenkarka zdradziła, że już kilka miesięcy temu powiedziała "tak". Pochwaliła się też zdjęciem pierścionka, który podarował jej Kevin Mglej. Fani spekulują, kiedy dokładnie młoda wokalistka została narzeczoną. Mają już swoją teorię. Znaleźli nawet "dowody", które mają ją potwierdzić.

Fani Roksany Węgiel wiedzą już, kiedy dokładnie się zaręczyła. Przedstawili dowody

Roksana Węgiel zdradziła na Instagramie, że zaręczyła się kilka miesięcy temu. Wokalistka nie podała jednak dokładniejszych szczegółów. Opublikowała natomiast zdjęcie, które najprawdopodobniej zostało zrobione tego, wyjątkowego dla niej, dnia. Na tej podstawie fani wysnuli teorię, że Kevin Mglej oświadczył się ukochanej w styczniu, podczas pobytu na Malediwach. Możliwe, że zrobił to w 18. urodziny artystki. Niektórzy twierdzą jednak, że do zaręczyn doszło w Wielkanoc.

Roksana Węgiel Instagram/roxie_wegiel

Jednym z "dowodów" ma być sukienka, jaką wówczas miała na sobie piosenkarka. Internauci sprawdzili też kolor paznokci. "Ona do tego zdjęcia z zaręczynami dodała jeszcze jedno, jak byli na Malediwach, więc zaręczyli się w styczniu. Po paznokciach też już sprawdzałam i się zgadza", "Jak sprawdzamy po paznokciach, to Wielkanoc wychodzi, zresztą pierścionek też jest" - nie mogli się zgodzić fani.

Roksana Węgiel od początku związku z Kevinem Mglejem musi mierzyć się z negatywnymi komentarzami. Ostatnio wokalistka postanowiła odnieść się do krzywdzących plotek. Gwiazda stanowczo zaprzeczyła, jakoby to ona utrzymywała swojego partnera. "Co do utrzymania mojego partnera, Kevin prowadzi kilka firm od paru lat i jest ostatnią osobą, którą musiałby ktokolwiek utrzymywać" - napisała na InstaStories. Zdementowała także informację dotyczącą liczby mieszkań, które kupiła. Wokalistka wyraźnie podkreśliła, że nabyła tylko jeden lokal. "Mieszkanie, które kupiłam, to jedno mieszkanie inwestycyjne, nie trzy czy pięć, jak piszą w mediach" - wyjaśniła piosenkarka.