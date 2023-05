Blanka Lipińska przeszła ostatnio skomplikowaną operację kręgosłupa. "Krążek w większości z kręgosłupa niespodziewanie wywaliło i wbił się w nerw. Niedowład prawej nogi mógł skończyć się paraliżem. Trzeba było mnie zoperować" - wyznała na InstaStories. Autorka erotyków od początku maja powoli dochodzi do siebie. Właśnie zorganizowała na Instagramie Q&A dla fanów. Jedna z obserwatorek zapytała ją o najgorszą fryzurę jaką kiedykolwiek miała. Lipińska słynie ze spektakularnych metamorfoz i może pochwalić się imponującą kolekcją "wstydliwych zdjęć" z przeszłości, więc bez wahania pokazała jedno z nich. Trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno panowała taka moda.

Blanka Lipińska pokazała stare zdjęcie. "Nie będę się tłumaczyć, że taka była moda"

Blanka Lipińska otwarcie przyznaje, że obecny wygląd zawdzięcza diecie, ćwiczeniom i pomocy specjalistów. Autorka regularnie odwiedza gabinety medycyny estetycznej. "Poprawiam kondycję napięcia skóry, bo niestety jestem bliżej czterdziestki niż dalej. To nie są przelewki. Robiliśmy fale radiowe, żeby mi podnieść owal twarzy, kontur, żebym była młodsza o dziesięć lat" - wyliczała autorka. Blanka Lipińska zafundowała też sobie nowe zęby. Na zdjęciach sprzed lat wręcz trudno ją poznać. Miała wtedy kruczoczarne włosy, zaokrągloną buzię i kolczyk w brodzie. Największą uwagę przyciąga jednak fryzura, której piękno jest dyskusyjną kwestią. Trzeba to przyznać, moda przed laty była dość... interesująca. Na głowie dzieje się dużo, a każdy włos wystylizowany jest w inną stronę. Była to też pierwsza okładka autorki erotyka "365 dni". Kiedy zadebiutowała w "Kurierze na topie" miała zaledwie 21 lat.

Nie będę się tłumaczyć, że taka była moda. PS. Moja pierwsza okładka - dodała rozbawiona Lipińska.

Blanka Lipińska już od jakiegoś czasu spotyka się z tajemniczym Pawłem. Nauczona przykrymi doświadczeniami przeszłości, nie chwaliła się nowym partnerem w mediach i podkreślała, że to ich wspólna decyzja. "Pawła w ogóle nie ciągnie do tego świata, jestem za to bardzo wdzięczna. To, że mnie nie ciągnie, żeby Pawła do tego świata wsadzić, to jest moja mądrość z poprzedniej relacji" - podkreśliła w jednym z wywiadów. W poprzednim związku z Baronem dzielenie się każdym detalem ich relacji odbiło się jej czkawką. W jednej z ostatnich sesji Q&A z fanami jedna z fanek poprosiła o udostępnienie zdjęcia tajemniczego "P". Ku zdziwieniu wszystkich Lipińska pokazała nowego ukochanego i dodała, że zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest "hot". Zobaczcie, jak wygląda tutaj.