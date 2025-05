Aneta Kręglicka bardzo rzadko chwali się dorosłym synem. Aleksander to jej kopia

Aneta Kręglicka zalicza się do grona najpiękniejszych kobiet polskiego show-biznesu. Gwiazda jest także odnoszącą sukcesy bizneswoman, od lat prowadzi własną agencję PR. O życiu prywatnym modelki wiadomo niewiele. Od ponad dwóch dekad jest żoną reżysera Macieja Żaka, z którym ma syna Aleksandra. Jesteście ciekawi, co robi i jak wygląda? Możecie być zaskoczeni.

Aneta Kręglicka pochwaliła się dorosłym synem. Odziedziczył urodę po znanej mamie

Aneta Kręglicka prowadzi profil na Instagramie, który zdecydowanie wyróżnia się na tle profili innych gwiazd. Znajduje się na nim niewiele treści, a te opublikowane dotyczą sztuki i kadrów z życia codziennego. Gwiazda rzadko chwali się życiem prywatnym. Czasem zrobi wyjątek i opublikuje fotografię, na której pozuje z dorosłym synem. Aleksander jest bardzo podobny do znanej mamy. Uwagę przyciągają zwłaszcza charakterystyczne błękitne oczy i kształt twarzy. Oboje są także bardzo fotogeniczni.

Syn modelki kilka lat temu zamieszkał w Paryżu. Gwiazda przyznała, że pomimo artystycznej duszy jej syn planuje związać przyszłość z biznesem. "Robi piękne zdjęcia, ładnie rysuje, gra na pianinie, ale jest zadeklarowanym przyszłym biznesmenem. My w ogóle jesteśmy rodziną, w której każdy myśli o swoich projektach biznesowo, ale artystycznie" - zdradziła w wywiadzie dla TVN mama. Więcej zdjęć syna Anety Kręglickiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Aneta Kręglicka chwali się formą. Fanki pod wrażeniem. "WOW!"

Aneta Kręglicka na co dzień bardzo dba o formę. Gwiazda od lat utrzymuje smukłą sylwetkę. Jak sama przyznaje, jest to w dużej mierze zasługa sportu. Niedawno modelka pochwaliła się na Instagramie umięśnionym ciałem. "Sport w moim życiu jest od zawsze, to mój nawyk. To moja energia, zdrowie, sprawność, figura, terapia na smutki, stres i na słabsze momenty. To też radość. Dlatego dbam, żeby nie odpuszczać. Systematyczność sprawia, że nawet jeśli jakaś podróż czy inne okoliczności zachwieją ten rytm, szybko wracam do formy. Ciało pamięta, co wcześniej zakodowało" - napisała pod postem. Fanki celebrytki nie mogły wyjść z podziwu.