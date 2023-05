Edyta i Łukasz Golcowie doczekali się trójki dzieci, zaś Paweł i Katarzyna - dwójki pociech. Wszyscy rodzinnie od lat biorą udział w koncertach grupy Golec uOrkiestra i praca przy takich wydarzeniach nie jest im obca. Jednak co innego wychowywać się w takim otoczeniu, a co innego wybrać taką drogę zawodową. Bracia Golec w rozmowie z Plotek.pl na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie zdradzili, co planują ich dzieci.

Zobacz wideo Bracia Golec o karierze dzieci

Bracia Golec o talentach dzieci

Paweł i Łukasz Golec od ponad 20 lat są obecni na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie stworzyli nie tylko perfekcyjnie naoliwioną maszynę, jaką jest Golec uOrkiestra, ale też ułożyli sobie życie prywatne. Każdy ma żonę (altowiolinistka Edyta Golec jest też nieodłączną częścią zespołu), mają też pokaźną liczbę potomków. Bracia mówią, że dzieci odziedziczyły po nich talent muzyczny i skłaniają się już ku ich ścieżce zawodowej:

Talent poszedł (w genach - przyp. red.), jak najbardziej. Mają geny po rodzicach, śpiewają, grają, poszły w stronę muzyczną. Widać, że jest iskra w tym wszystkim. Kibicujemy im z całego serca - powiedział Łukasz, ojciec trójki.

Wszyscy grają i śpiewają, idą w kierunku muzyki jazzowej i rozrywkowej. Trzymamy za nich kciuki - dodał Paweł.

Całą rozmowę na temat licznych talentów - oraz pierwszych sukcesów, również międzynarodowych - dzieci braci Golec możecie odsłuchać w naszym wideo na górze strony. Czy znane nazwisko bardziej przeszkadza, a może pomaga?

Maja Golec chwali się talentem... na TikToku

Najstarsza ze wszystkich dzieci w rodzinie jest 20-letnia Maja Golec, córka Pawła i Katarzyny. Jakby na potwierdzenie słów ojca, który mówi o karierze muzycznej dzieci, Maja spełnia się wokalnie i niekiedy koncertuje. Przez jakiś czas aktywnie prowadziła konto na YouTubie i TikToku, niestety - działalność w mediach społecznościowych zawiesiła niecały rok temu. Mimo to w marcu tego roku wystąpiła jako wokalistka na scenie Bielskiego Centrum Kultury. Posłuchajcie też koniecznie nagrania z 2021 roku: