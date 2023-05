Marcelina Ziętek i Piotr Żyła właśnie kończą budowę luksusowego domu. Energooszczędna posiadłość w Ustroniu ma już gotową kuchnię, więc ukochana skoczka w mediach społecznościowych zdążyła już zrobić prezentację tego pomieszczenia. "Zapraszam was do serca domu, w którym będą powstawać wszystkie pyszności dla naszej rodziny i dla najbliższych" - podkreśliła. W przerwie od dalszych postępów remontowych Marcelina Ziętek wybrała się na Jubileuszową Galę konkursu Miss i Mistera Beskidów 2023 i wróciła wspomnieniami do czasu, kiedy sama została Miss Południa Nastolatek.

Marcelina Ziętek wspomina konkurs Miss Nastolatek. Dziewięć lat temu triumfowała

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła poznali się na imprezie sportowej w 2019 roku i zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Skoczek tuż przed wejściem w nową relację rozstał się z żoną Justyną. Para długo po zakończeniu związku prała brudy w mediach społecznościowych, m.in. publikując prywatne wiadomości, gdzie skoczek w rozmowie z córką miał nazwać byłą żonę "brzydką". Nowa ukochana sportowca ma za sobą role w serialach paradokumentalnych takich jak "Szkoła", czy "19+". Zobaczcie, jak wtedy wyglądała. Ziętek startowała też w konkursach Miss. Miała okazję powspominać stare czasy, bo wybrała się na Jubileuszową Galę konkursu Miss i Mistera Beskidów 2023. Z tej okazji w ogniście czerwonej sukni zapozowała do zdjęć z Rafałem Maślakiem, który otrzymał kiedyś tytuł Mistera Polski. "Super! Nic się nie zmieniłaś", "Jak zawsze śliczna" - czytamy w komentarzach.

Dziewięć lat temu to był nasz wieczór, podczas którego zdobyliśmy nasze tytuły Mistera Polski i Miss Południa Nastolatek. Cudownie było wrócić do tych chwil - napisała na Instagramie.

Marcelina Ziętek pozuje z ukochanym nad basenem. Były całusy i przytulanie

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła są w sobie szaleńczo zakochani i para chętnie pokazuje w sieci, jak spędzają czas wolny. Niedawno wybrali się razem do jednego z hoteli w górach. Wspólne chwile spędzali na basenie z podgrzewaną wodą i cieszyli się spektakularnymi widokami. Relacja z wypadu pojawiła się na Instagramie Marceliny, gdzie ubrana w bikini czule obejmowała i całowała ukochanego. Więcej zobaczysz tutaj.