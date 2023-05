Syn księcia Harry'ego i Meghan Markle 6 maja skończył cztery lata. To właśnie z tego powodu Markle rzekomo nie pojawiła się na koronacji króla Karola III. Do Londynu poleciał jedynie książę Harry, ale nie zabawił tam długo i tuż po ceremonii ojca popędził na lotnisko. Na tę wyjątkową okazję Meghan Markle zaplanowała skromne i kameralne przyjęcie w rezydencji pary w kalifornijskim Montecito. Wśród gości najbliżsi przyjaciele - Oprah Winfrey, Ellen Degeneres i Serena Williams. Para nie podzieliła się żadnym nagraniem z tego wydarzenia, ale w dokumencie, który Harry i Meghan zrobili dla Netfliksa można znaleźć urocze nagranie z urodzin Lilibet, na którym starszy brat wyręcza siostrę w zbyt trudnym jak na jej wiek zadaniu i zdmuchuje w jej umieniu świeczki na torcie. Zastanawialiście się kiedyś jak Archie będzie wyglądał za kilka lat? Jim Mullins zajmuje się obrazowaniem kryminalistycznym i pracuje dla policji. Specjalista przeanalizował stos zdjęć książęcej pary i na ich podstawie stworzył wersję Archiego z przyszłości.

Jak syn księcia Harry'ego i Meghan Markle będzie wyglądał za kilka lat? Znamy już odpowiedź

Jak donosi "Mirror" Jim Mullins z Waszyngtonu jest specjalistą od obrazowania kryminalistycznego. Mężczyzna w swojej praktyce zawodowej współpracuje z policją i pomaga w poszukiwaniach zaginionych dzieci. Celem jego pracy jest przewidzenie, jak dane dziecko może wyglądać po upływie danego przedziału czasu. Dzięki jego rysunkom policja może skuteczniej szukać zaginionych dzieci.

Tym razem Mullins zrobił coś nietypowego i przeanalizował setki zdjęć księcia Harry'ego i Meghan Markle, aby móc przewidzieć, jak w przyszłości może wyglądać ich syn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jaki jest finalny efekt? Zdjęcie Archiego możecie zobaczyć na stronie magazynu "Mirror". Efekt jest zdumiewający. Chłopiec ma niebieskie oczy i wyjątkowo bujne brwi. Co ciekawe Archie w wizji Mullinsa ma także lekko odstające uszy, dokładnie tak, jak jego ojciec, kiedy był dzieckiem.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać syna księcia Harry'ego i Meghan Markle, jak gra na pianinie. Jak się okazuje to kolejny materiał, który znaleziono w jednym z fragmentów serialu dokumentalnego o parze, który zrobiono dla Netfliksa. W materiale widać syna pary, który zasiada do zabawkowego pianina i zaczyna grać melodię "Twinkle Twinkle Little Star", a następnie słychać, jak śpiewa tę piosenkę. Nagranie jest urocze i od razu zrobiło furorę w sieci. Zobaczcie, jak Archie poradził sobie z tym wyzwaniem.