Roxie Węgiel zaręczyła się! Pokazała, jaki pierścionek dostała od Kevina Mgleja

Roksana Węgiel najpierw przez kilka miesięcy sugerowała, że jest zakochana, ale nie ujawniała tożsamości ukochanego. W mediach społecznościowych wokalistki pojawiały się zdjęcia z tajemniczym mężczyzną. Dopiero w dniu 18. urodzin, które świętowała 11 stycznia, wyjawiła, że spotyka się z producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Para ostatnio zadebiutowała razem na ściance. Roxie i Kevin wybrali się razem na 14. urodziny magazyny K-MAG. W drodze na imprezę trzymali się za ręce i z uśmiechem pozowali do zdjęć reporterom. Jak się okazuje, para długo ukrywała fakt, że jest już po zaręczynach. Na Instagramie wokalistka właśnie pochwaliła się pierścionkiem, który kilka miesięcy temu otrzymała od Mgleja. Ale błysk!

Roksana Węgiel się zaręczyła! Pokazała pierścionek. "Dzięki miłości możemy pojąć wszystko"

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku budził spore emocje. Parę dzieli duża różnica wieku, bo Kevin jest starszy od niej o osiem lat. Mężczyzna ma też dziecko z poprzedniego związku. Wygląda na to, że wbrew wszystkim są po uszy zakochani i już jakiś czas temu postanowili przejść do następnego etapu relacji. Jak się okazuje Roxie już kilka miesięcy temu powiedziała Kevinowi "tak" i para jest zaręczona! Spójrzcie tylko na ten pierścionek. Fani zupełnie nie spodziewali się takich wieści, co dali odczuć w komentarzach pod wpisem. Z gratulacjami od razu pośpieszyła gwiazda TikToka Maria Jeleniewska i znany z projektu Friza "Ekipa" Łukasz Wojtyca, czyli Wujek Luki.

Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś - napisała na Instagramie.

Ukochany Roksany Węgiel, Kevin Mglej ma z poprzedniego związku syna. Jak Roxie dogaduje się z chłopcem? Jak się okazuje - doskonale. W rozmowie z nami przy okazji premiery albumu "13+5" Węgiel poruszyła także temat dziecka swojego partnera. "Poznałam Williama. Bardzo dobrze się dogadujemy. To jest cudowny dzieciak. Mamy super relację. Kevin też bardzo dobrze sprawuje się w roli ojca. Gdy patrzę na tę relację z boku, to jestem pełna podziwu" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Niedawno wokalistka wybrała się z narzeczonym i jego synem na spacer do parku, gdzie chłopiec mógł skorzystać ze słonecznej pogody i pojeździć na rowerze. William szybko się zmęczył i zasnął w ramionach taty. Zdjęcie z tego uroczego momentu pojawiło się na Instagramie piosenkarki. "Tak się kończą wyjścia na rower" - napisała rozbawiona. Więcej zobaczysz tutaj.