Polsat świętuje właśnie 20-lecie swojego kultowego festiwalu muzycznego - Polsat Superhit Festiwal. Na scenie pojawiło się wiele wyśmienitych nazwisk. Również wśród publiczności znalazło się sporo gwiazd. Przed Operą Leśną można było spotkać m.in. Izabelę Janachowską. Jednak uwagę najbardziej przykuła jej luksusowa torebka.

Zobacz wideo Izabela Janachowska ma dużo starszego partnera. "Zaczyna się nam to wybaczać"

Izabela Janachowska z mężem na Polsat Superhit Festiwal. Wybrała torebkę za 29 tysięcy złotych

Prezenterka od dłuższego już czasu związana jest zawodowo z Polsatem. Tak, jak w TVNie, gdzie pracowała wcześniej, Janachowska jest ekspertką stacji od ślubnych przygotowań. Aktualnie prowadzi program "Ślubne pogotowie", gdzie razem ze swoim zespołem pomaga parom przygotowania do tego wielkiego dnia. Wspiera również Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza w "Tańcu z gwiazdami". Nic więc dziwnego, że gwiazda pojawiła się na najważniejszym wydarzeniu w życiu stacji, czyli Polsat Superhit Festiwal. Do Sopotu przyjechała ze swoim mężem, Krzysztofem Jabłońskim.

Para postawiła na wygodne stylizacje. Jabłoński postawił na intensywnie granatowe spodnie, które skomponował z kraciastą marynarką i t-shirtem. Całość dopełniły mokasyny. Jego żona natomiast na tę okazję wybrała klasyczne zwężane jeansy, w jasnym kolorze i białą koszulę, którą przewiązała w pasie. Na górę zarzuciła luźną marynarkę. Uwagę na pewno przykuwały buty - czarne sandałki na szpilce z futerkiem. Jednak stylizację zdecydowanie zdominowała torebka. Izabela Janachowska zdecydowała się na mikroskopijny kuferek marki Hermes. Mikroskopijny, ale warty 29 tysięcy złotych.

Luksusowe życie Janachowskiej

Izabela Janachowska sławę zyskała dzięki występom w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zadebiutowała w 2009 roku. Na parkiecie tańczyła z Radosławem Majdanem czy Przemysławem Saletą. Po latach wróciła do programu, ale już w roli prowadzącej. Występy w telewizji pozwoliły zagościć tancerce w świecie show-biznesu. Krótko po tym jak "Taniec z gwiazdami" przeniósł się do Polsatu, wielkie zmiany zaszły także w prywatnym życiu gwiazdy. W 2014 roku poślubiła milionera Krzysztofa Jabłońskiego, którego notabene poznała właśnie na planie show. Od tamtej pory Janachowska chętnie pokazuje w mediach społecznościowych luksusowe życie pary.

Niedawno stało się to nawet bronią w konflikcie pomiędzy celebrytką, a byłą żoną Macieja Kurzajewskiego - Pauliną Smaszcz. Janachowska razem z innymi gwiazdami wypowiedziała się na temat tego, że Smaszcz wyjawiła romans Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek. Zasugerowały jej, żeby "skupiła się na własnym szczęściu". W odpowiedzi dziennikarka je zaatakowała. W podkaście "Porażka, czyli sukces" nawiązała do małżeństwa tancerki: "Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku?" - zapytała. W późniejszym poście na Instagramie ponownie zarzuciła jej ponownie, że poślubiła Jabłońskiego tylko dla pieniędzy. Do tej pory kobiety nie zakopały toporu wojennego.