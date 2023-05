Trwa kolejny dzień Polsat SuperHit Festiwal. Sobotni koncert odbywa się pod hasłem "20 lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Okazja jest wyjątkowa i w programie występy największych gwiazd estrady w tym m.in. Kayah, Edyty Górniak, Alicja Majewskiej i Maryli Rodowicz. Michał Szpak, który słynie z ekstrawaganckich stylizacji i tym razem nie zawiódł. W Operze Leśnej pojawił się cały "zatopiony" w lateksie. Muzyk miał na sobie czarny błyszczący kombinezon i do tego okulary przypominające oczy owada. Kiedy pojawił się na scenie, jego strój za pomocą jednego dodatku przeszedł całkowitą transformację. Sami zobaczcie.

Michał Szpak jak zawsze zaskoczył wyborem scenicznego stroju. Postawił na lateks

Michał Szpak był jedną z gwiazd, która 27 maja upamiętniła 20-lecie Festiwali w Sopocie. Na scenie razem z Grott Orkiestra zaśpiewał m.in. utwór Violetty Villas "Mechaniczna Lalka". Muzyk swoim potężnym głosem jak zawsze wzbudził ogromny entuzjazm wśród publiczności. "Michał to wyjątkowy artysta, zawsze potrafi zrobić wielkie show", "Violetta byłaby wzruszona i szczęśliwa, że dziś ktoś jeszcze wraca do jej repertuaru", "Miałam ciarki" - czytamy w komentarzach.

Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal. Szpak w lateksie. Sykut-Jeżyna znowu w różu

Uwagę widzów zwróciła także stylizacja Michała Szpaka, która jak zawsze była przemyślana w każdym calu. Tym razem do lateksowego kombinezonu, w którym muzyk przybył na festiwal, dołączono szeroką spódnicę na sztywnej konstrukcji. Na dłoniach muzyka można było dostrzec długie czerwone paznokcie. "Takiej stylizacji to nawet Lady Gaga by się powstydziła" - skomentowała jedna z widzek w mediach społecznościowych stacji Polsat. Szpak przygotował całą choreografię z suknią w roli głównej. Na koniec występu spódnica artysty dramatycznie upadła na ziemię. Jak wam się podoba nowa aranżacja utworu Violetty Villas? Nagranie zobaczycie poniżej.

