27 maja w Sopocie ruszył drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal 2023. Sobotni koncert upływa nam pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru publiczność w Operze Leśnej i przed telewizorami zobaczy występy m.in. Edyty Górniak, Kamila Bednarka, T.Love, Organka, Kayah, Kasi Sochackiej, LemON, Alicji Majewskiej, Pawła Domagały, Sound'n'Grace, Michała Szpaka i Maryli Rodowicz. W sobotę jubileusze celebrować będą Golec uOrkiestra, IRA i Maciej Maleńczuk. Kto pojawił się na ściance drugiego dnia? Jak zwykle mogliśmy liczyć na ciekawe stylizacje.

Michał Szpak

Artysta, który dziś pojawi się na scenie w Operze Leśnej, jak zwykle nie zawiódł stylizacją. Jest oryginalnie i bardzo w stylu Michała Szpaka. Postawił na czarny lateks. Kombinezon składa się ze spodni dzwonów, które sięgają aż do podłogi i odkrywającego tors topu, który składa się z grubych pasów materiału. Na twarzy Szpak ma czarne, duże okulary, które kształtem przypominają oczy owada.

Michał Szpak KAPiF.pl / KAPiF.pl

Marcelina Zawadzka

Wczorajsza prowadząca pierwszy dzień Polsat SuperHit Festiwal pojawiła się na ściance także w sobotę. Po raz kolejny zachwyciła stylizacją. Tym razem Zawadzka wybrała jednak mini. Sukienka miała romantyczny motyw w pastelowe kwiatki i długie rękawy typu bell sleeve. Kreacja była wiązana na szyi. Na piękną mini gwiazda zarzuciła biały, długi płaszcz. Do jasnej stylizacji dobrała przykuwające oko bordowe sandałki na wysokim obcasie i platformie.

Marcelina Zawadzka KAPiF.pl / KAPiF.pl

Paulina Sykut-Jeżyna

Prezenterka drugi dzień z rzędu postawiła na róż w kreacji. Jednak drugiego dnia, jest go zdecydowanie mniej. Sykut-Jeżyna pozowała na ściance w białej, przyległej do ciała długiej sukni z rozcięciem na brzuchu i asymetrycznym dekoltem. Kreacja miała jeden długi rękaw, a druga ręka była w całości odsłonięta. To ci ubiera stylizację to różowe kwiaty 3D, które zdobią bok sukni od dekoltu, aż do stóp. U góry jest ich znacznie więcej, jednak im bliżej dołowi są one rzadsze, co tworzy piękny efekt. Więcej zdjęć gwiazd z drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal znajdziesz w galerii u góry strony.

Paulina Sykut-Jeżyna KAPiF.pl / KAPiF.pl