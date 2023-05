6 maja odbyła się koronacja króla Karola III królowej małżonki Camilli. Na miejscu pojawił się książę Harry, który zrezygnował z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej. Tym razem nie towarzyszyła mu Meghan Markle, która w tym czasie zajmowała się dziećmi w USA. Podczas uroczystości zasiadł w trzecim rzędzie. Nie ukrywał niezadowolenia. Jak się okazało, nie był jedyny. Inne osoby z rodziny królewskiej również nie cieszyły się ze swojego miejsca.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III spotkał się z prezydentem Zełenskim

Mąż Zary Tindall niezadowolony ze swojego miejsca na koronacji Karola III

W ceremonii uczestniczyła również Zara Tindall, najstarsza wnuczka królowej Elżbiety II. Córce księżniczki Anny towarzyszył Mike Tindall, były gracz rugby. Jak donosi brytyjski portal Pagesix.com, mężczyzna prowadzi podcast "The Good, The Bad & The Rugby". Niedawno wyznał, że nie był zachwycony z rozmieszczenia miejsc podczas koronacji Karola III. Jak się okazało, wraz z żoną mieli ograniczone pole widzenia. "To niewiarygodne, że musieliśmy siedzieć tak daleko. Trochę mnie to denerwowało, bo nie mogłem wszystkiego zobaczyć. Mieliśmy jedynie telewizor, który to relacjonował. To było jedno z najgorętszych miejsc, ale wszystko działo się za rogiem ściany, której nie widzieliśmy" - zdradził. Dodał jednak, że mimo wszystko czuł się zaszczycony, że mógł uczestniczyć w historycznym wydarzeniu.

Doda podsumowuje Natalię Janoszek. Mówi, że takich postaci jest więcej

Książę William chciałby mieć kontakt z bratem?

Jak informowało wiele brytyjskich portali, książę Harry podczas pobytu w Londynie nie zamienił słowa ani z bratem, ani z ojcem. Jak się jednak okazało, najmłodszy syn króla Karola miał dzwonić do niego tuż przed koronacją. Ponadto internauci dopatrzyli się nietypowego gestu, który książę William miał skierować do Harry'ego. Przygotowania na koronację rozpoczęły się w salonie Pałacu w Kensington. Użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli, że gdy księżniczka Charlotte weszła do pomieszczenia, na komodzie znajdowały się zdjęcia. Jedno z nich przedstawiało księżną Dianę wraz z dwoma synami. Niektórzy zastanawiali się, czy nie jest to ukryta wiadomość od Williama dla Harry'ego. Zastanawiali się, czy starszy brat będzie starał się odzyskać kontakt. ZOBACZ TEŻ: Paulina Smaszcz zdradziła nam szczegóły pierścionka zaręczynowego Cichopek i Kurzajewskiego. Patrzymy na zdjęcia