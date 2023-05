Weronika Rosati pojawiła się ostatnio na festiwalu w Cannes. Aktorka przyleciała do Francji z filmem "Zone of interest". Na czerwonym dywanie zachwyciła w mieniącej się złotej kreacji projektu swojej mamy Teresy Rosati. Sukienka nawiązywała stylem do kreacji gwiazd starego Hollywood. "Co za wieczór! Minęło pięć lat, odkąd ostatni raz chodziłam po schodach na czerwonym dywanie w Palais de Festival i chole*nie dobrze jest tu wrócić. Dziękuję festiwalowi w Cannes za gościnę! Gratulacje dla ekipy "Zone of interest" za ten mistrzowski, ważny film, który znalazł się w konkursie głównym i otrzymał siedmiominutowe owacje" - napisała na Instagramie. Po powrocie z Francji Rosati opowiedziała o wrażeniach z festiwalu w "Dzień dobry TVN". Zdradziła też, kim w przyszłości chciałaby zostać jej córka Elisabeth. Nie zgadniecie.

Zobacz wideo Weronika Rosati razem z córeczką pływała po weneckich kanałach

Weronika Rosati zdradziła, jaki zawód wybrała jej córka. "To nie jest najlepsze zajęcie dla kobiety"

Weronika Rosati w "Dzień dobry TVN" zdradziła, że przy opiece nad córką może liczyć na ogromne wsparcie swojej mamy. "Przez ostatnie sześć lat mama towarzyszy mi, gdy potrzebuję pomocy przy małej" - podkreśliła aktorka. Sześcioletnia Elisabeth została ostatnio właśnie pod opieką dziadków, kiedy jej mama przechadzała się po czerwonym dywanie w Cannes. Weronika Rosati zdradziła też, że jej córeczka uczęszcza na różne dodatkowe zajęcia. "Ela jest dzieckiem, które wszystkiego lubi się uczyć, jest bardzo aktywna. Do wszystkiego podchodzi też śmiertelnie poważnie. Ma różne dodatkowe zajęcia. Obecnie jest wkręcona w balet, tańce i stepowanie. Skupiamy się na tym" - podkreśliła. Jak się okazuje, córka Rosati chce pójść w ślady mamy i w przyszłości także chciałaby być aktorką. Rosati podkreśliła, że sama z doświadczenia wie, jak ciężki jest to zawód.

Ela powtarza mi, że chce być aktorką, ale staram się jej tłumaczyć, że to nie jest najlepszy zawód i zajęcie dla kobiety. Za dużo jest niepewności. Jest się cały czas ocenianym i wciąż człowiek musi się sprawdzać od nowa - wyznała Rosati.

Weronika Rosati na oficjalne wyjścia często wybiera mocny makijaż, ale ostatnio pokazała się bez make-upu i filtrów. Aktorka wybrała się na zabieg liftingujący do ulubionego gabinetu. Na Instagramie pokazała się z piegami i rumieńcami na twarzy. Przyznała, że efekty zabiegu są natychmiastowe. Więcej zobaczysz tutaj.