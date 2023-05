Julia Wieniawa po występie w Sopocie porównana do Fiony ze "Shreka". Zareagowała

Julia Wieniawa pojawiła się w na Polsat SuperHit Festiwal, aby zaśpiewać utwór "Zabierz tę miłość" w duecie z aktorem Maciejem Musiałowskim. To właśnie on napisał i skomponował piosenkę, której spora część powstała jeszcze w tracie lockdownu. "Relacje, rozstania i rozbieżności - to emocje, które prowadziły mnie podczas pisania tego utworu. Wyjechałem, nie chciałem stać się ofiarą lockdownu, zamkniętą w mieszkaniu samotnie z psem i głową pełną myśli. Szczęście w nieszczęściu przyniosło zaproszenie od pewnej Rosjanki, która mianowała się moją ciocią. W jej pięknym domu stał fortepian, któremu przyglądałem się dość długo. W końcu się przełamałem. Z dnia na dzień przelałem swoje uczucia na pierwszą zwrotkę i refren" - wyznał Musiałowski. Pełna emocji piosenka o miłości miała swoją premierę w 2021 roku, a za jej produkcję odpowiada Wojtek Urbański, znany m.in. z zespołu Rysy. Podczas tegorocznego festiwalu w Sopocie Wieniawa i Musiałowski po raz kolejny mieli okazję zaśpiewać ten utwór. Julia pojawiła się na wydarzeniu w pięknej szmaragdowo-zielonej sukni. Aktorka została w sieci porównana do Fiony ze "Shreka". Jak zareagowała?

Julia Wieniawa porównana do ogra ze "Shreka". Tak zareagowała na te uszczypliwości

Julia Wieniawa na Polsat SuperHit pojawiła się w towarzystwie Nikodema Rozbickiego. Para kilka miesięcy temu poinformowała, że się rozstała, ale od tamtego czasu wielokrotnie widywano ich razem. Aktorka w rozmowie z reporterem Pomponika potwierdziła, że nadal są razem z Nikodemem, ale nie chciała kontynuować tego wątku i szybko ucięła dyskusję. "Jesteśmy razem. To są nasze sprawy, ale jest dobrze" - podkreśliła. Tego wieczoru Wieniawa wybrała ciemnozieloną suknię do ziemi, a jej twarz zdobiły mieniące się w świetle reflektorów kryształki.

Wokalistka jak zawsze prezentowała się pięknie, ale któryś z internautów postanowił porównać ją do Fiony ze "Shreka". W filmie księżniczka Fiona została zaklęta w dzieciństwie i co noc zamienia się w "brzydkiego" ogra. Jako ogr ma zieloną skórę, wielkie uszy i przeważnie jest ubrana w zieloną suknię ze złotymi aplikacjami. I właśnie w tym elemencie stroju upatrzono największe podobieństwo. Jak Wieniawa zareagowała na to uszczypliwe porównanie? Aktorka opatrzyła zdjęcie roześmianymi do łez emotkami, sugerując, że ją to bardzo rozbawiło i zupełnie nie czuje się urażona. Całkowicie to rozumiemy, Fiona jest super.

Julia Wieniawa w swoim wymarzonym mieszkaniu urządziła salon w stylu boho, ale ostatnio stwierdziła, że już jej się znudziło i postanowiła zafundować sobie metamorfozę tego pomieszczenia. Zatrudniła do tego specjalistów, a efekt końcowy zobaczyła dopiero po powrocie z wyjazdu. Na Instagramie pokazała, jak jej salon wyglądał przed i po metamorfozie. W pomieszczeniu pojawiły się meble vintage i stylowe dodatki. Więcej zobaczycie tutaj.