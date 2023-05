Karolina Gilon jest jedną ze współprowadzących tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal. To właśnie tam za kulisami prowadząca program "Love Island. Wyspa miłości" pozwoliła sobie na odrobinę szczerości. Prezenterka, która od niedawna spotyka się z tajemniczym Kamilem - pasjonatem boksu - wyznała przed naszą kamerą, że nie wyklucza kiedyś związku z kobietą.

Zobacz wideo Gilon o homoseksualiźmie. "Może będę z dziewczyną"

Karolina Gilon o potencjalnym związku z kobietą

Karolina Gilon, która mówi, że ma dużo przyjaciół ze środowiska LGBT+, jest otwarta na to, co przyniesie jej przyszłość. Choć dotychczas tworzyła związki z mężczyznami, a od niedawna znowu się z kimś spotyka, nie wie, czy w przyszłości nie da ponieść się uczuciom i nie zakocha się w tej samej płci, co powiedziała w rozmowie z Karoliną Sobocińską dla Plotka.

Całe życie wspieram homoseksualistów. Mam bardzo dużo przyjaciół ze środowiska LGBT+. Nie można się dzielić. Trzeba być tolerancyjnym. Nikt z nas nie wie, z kim, kiedy będzie miał miłość. Może za rok ja będę tutaj z dziewczyną, skąd wiesz" - powiedziała Karolina Gilon reporterce Plotka.

Gilon pokazała ukochanego na Instagramie! Mężczyzna pasjonuje się boksem

Karolina Gilon jest uwięziona w swoim wizerunku

W 2022 r. Karolina Gilon opowiadała Alicji Resich-Modlińskiej w Polsat Cafe o tym, jaka jest w związku. Była wtedy singielką i stwierdziła, że wiele mężczyzn się jej boi. "Mam wrażenie, że nie pozwalam sobie na słabości. A czasami każdy z nas potrzebuje czegoś takiego. Być małą dziewczynką, która potrafi powiedzieć ‘nie radzę sobie’. Może to odstrasza mężczyzn? Ja mam taki wizerunek, w którym jestem uwięziona. Wysoka, postawna dziewczyna z tembrem głosu dość mocnym, z tatuażami, z silnym charakterem, to na pierwszy rzut oka może przerażać. Bo mi się wydaję, że faceci lubią takie dziewczynki, którymi mogą się zaopiekować, a ja na pierwszy rzut oka taka nie jestem" – stwierdziła wtedy Gilon i wyznała, jaki typ mężczyzn ją interesuje.

"Przede wszystkim zależy mi na mężczyźnie, przy którym jestem sobą w stu procentach, przy którym potrafię płakać, przy którym potrafię się śmiać, przy którym potrafię pokazywać swoje słabości" –powiedziała w programie. Czy taki jest jej nowy facet? Na razie prezenterka nie opowiadała o nim publicznie...