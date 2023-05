Kilka miesięcy temu Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa poinformowali fanów o tym, że się rozstali, ale wciąż mają dla siebie "ocean dobroci". Od tego czasu jednak kilkukrotnie byli widywani razem. Doskonale czuli się w swoim towarzystwie na imprezie z okazji 30-lecia stacji Polsat. W pierwszy dzień wiosny wybrali się na konną przejażdżkę, co dokumentowali w mediach społecznościowych. Aktorzy w ostatnich wywiadach wymijająco odpowiadali dziennikarzom na pytania o status związku. Wygląda jednak na to, że wspólnym pojawieniem się na Polsat SuperHit Festiwal chcieli uciąć wszelkie spekulacje.

Wieniawa i Rozbicki razem na Polsat SuperHit. Wyglądali obłędnie

Wieniawa w rozmowie z reporterem Pomponika przyznała, że jest razem z Rozbickim. Była jednak dość powściągliwa w rozwijaniu wątku. "Lubimy robić zamieszanie po prostu" - zażartowała na początku. "Jesteśmy razem. To są nasze sprawy, ale jest dobrze" - ucięła. Para na ściance festiwalu prezentowała się obłędnie. Aktor postawił na oversizowy garnitur w kolorze écru, który przełamał trampkami. Piosenkarka założyła suknię w kolorze butelkowej zieleni o mieniącym się materiale. Widać było także, że obydwoje doskonale czują się w swoim towarzystwie. Zdjęcia pary zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

Nikodem Rozbicki na temat związku z Julią Wieniawą

Nikodem Rozbicki gościł ostatnio w Radiu Zet. W programie "Nie mam pytań" Szymona Majewskiego odniósł się do zainteresowanie mediów jego życiem prywatnym. Aktor podkreślił, że najważniejsze dla niego jest to, co wiedzą o nim jego najbliżsi. Dodał, że życie na medialnym świeczniku to prawdziwe wyzwanie, które ma wpływ na związek. "Ludzie mogą myśleć i pisać różne rzeczy, a dla mnie ważne jest to, że ja wiem swoje i karmi mnie to, że moi najbliżsi wiedzą, jaka jest prawda. Na pewno jest to trudne, szczególnie jak się spotykasz z dziewczyną, która jest na medialnym świeczniku. Przecież cokolwiek Jula nie zrobi, to zaraz jest artykuł na ten temat. Takie życie to pewno jest wyzwanie" - powiedział Nikodem Rozbicki w rozmowie z Szymonem Majewskim.