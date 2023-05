O Natalii Janoszek jest od kilku dni głośno za sprawą Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz w programie "Dziennikarskie zero" wziął na tapet jej karierę w Bollywood, która według niego była... zmyślona. O jej rolach powiedział, że gdyby je przenieść na polski grunt, to "Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu "Szkoła". Doda w rozmowie z Plotkiem przyznała, że docenia pracę Stanowskiego. "Uważam, że zrobił bardzo dobrą robotę" - powiedziała nam. Przy okazji wbiła kij w mrowisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Janoszek i Stanowskim

Zapytaliśmy Dodę o Natalię Janoszek

Doda jest jedną z gwiazd podczas tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal. W pierwszy dzień widowiska piosenkarka wykonała nie tylko swoje ostatnie hity, ale i sprawdziła się w roli prowadzącej. W rozmowie z Plotkiem, gdy zeszła już ze sceny wspomniała, że choć nie zna Natalii Janoszek, o której teraz wszyscy plotkują w show-biznesie, to docenia bardzo jej poczynania, a doniesienia o wielkiej karierze w Bollywood nazywa ciężką robotą. "Rewelacja!" - wypaliła. Teraz zachęca, by prześwietlić inne osoby publiczne, których kariera może okazać się podobna do owoców pracy Janoszek.

Mamy takich postaci w show-biznesie dużo więcej. Może to zapoczątkuje taki cykl w Kanale Sportowym w "Dziennikarskim zero", bo jest to bardzo ekscytujące. Ale nie mnie o tym mówić, bo uważam, że to ciężka robota PR-owa i marketingowa być takim Nikodemem Dyzmą show-biznesu - powiedziała Plotkowi Doda.

Książka Natalii Janoszek o Bollywood. Pisze o luksusach jakimi się otacza

Póki co Natalia Janoszek nie skomentowała programu Krzysztofa Stanowskiego. Swego czasu w swojej książce chwaliła się za to luksusowym życiem w Bollywood. Mówiła, że ma tam prywatnych ochroniarzy, szofera, czy asystenta, który nosi za nią wodę czy telefon. Ponoć jest często zaczepiana na ulicy przez fanów. Na Stanowskim nie robi to wrażenia, bo prześledził jej filmografię. "Jeden z filmów, w którym wystąpiła, w kinach obejrzało sześć tysięcy osób" - podkreślił Stanowski dość ironicznie w swoim programie na Kanale Sportowym.