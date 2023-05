Edyta Pazura nakazała Cezaremu zrobić porządki w ogrodzie. Trawnik wielki jak boisko

Edyta Pazura i Cezary Pazura mieszkają w podwarszawskiej posiadłości. Choć niekiedy wyjeżdżają też do domu na Mazurach, większość czasu spędzają jednak tu, nieopodal stolicy. Menagerka aktora i przedsiębiorczyni jest miłośniczką mediów społecznościowych - chętnie pokazuje swoje domy na Instagramie, zaś im cieplej się robi, tym częściej wychodzi do ogrodu. Okazuje się, że przyszedł czas na generalne porządki, do których zabrał się nie kto inny, jak sam Cezary Pazura.

Zobacz wideo Edyta Pazura pokazała swój dom na Mazurach

Edyta Pazura pokazała, jak Cezary robi porządki w ogrodzie

W ruch poszły duże donice i worki z ziemią. Część kwiatów znalazła swoje nowe "domy" po zimowaniu we wnętrzu. Widać, że do ogrodu trafiły już te kwiaty, które nie przetrwałyby zimy w chłodzie. Nie zabrakło monstery i skrzydłokwiatu, które nie przepadają za naszymi temperaturami w chłodniejszych miesiącach. Teraz jednak, kiedy zrobiło się cieplej, zaś one podrosły, był to świetny moment na przesadzenie ich do większych doniczek.

Edyta Pazura uwieczniła, jak Cezary krząta się przy kwiatach i podlewa je. Widać, że jest przygotowany cały szpaler nowych doniczek i wory z ziemią. Niektóre kwiaty najpewniej zostały w ogrodzie, inne wróciły do cieplejszego wnętrza - wieczory i noce nadal bywają chłodne.

Cezary Pazura krząta się w ogrodzie Fot. Edyta Pazura / Instagram

Tymczasem na pozostałych kadrach widać wielkość całego ogrodu. Skoszony równo trawnik ma powierzchnię niemalże boiska piłkarskiego. Znalazło się tu dużo miejsca na wszystko. Są i gęste zarośla, zasłaniające widok na sąsiadów i wysokie drzewa, dające w letnie dni cień i rabaty kwiatowe. Nie zabrakło niewielkiego placu zabaw dla dzieci pary. Jeszcze rok temu w ogrodzie była też przestrzeń dla uprawy warzyw - widać go w oddali za zjeżdżalnią. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony!

Ogród przed domem Pazurów też robi wrażenie

Edyta Pazura stosunkowo rzadko pokazuje ten fragment posiadłości. Najczęściej i zdaje się, że najchętniej, nagrywa z wnętrza domu. Co nieco wiadomo też o tym, jak wygląda niewielki ogródek przed posesją. Edyta Pazura narzekała niegdyś, że ma rękę do kwiatów, ale tylko w tamtym rejonie - kwitną tam jak szalone. Jest tam magnolia i hortensje, które w momencie kwitnienia wyglądają obłędnie.

