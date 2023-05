Robert Górski u boku młodszej żony na festiwalu w Sopocie. Odsłoniła brzuch w prostej stylizacji

Robert Górski, jeden z najpopularniejszych artystów kabaretowych, dość późno stanął na ślubnym kobiercu. 52-letni komik w 2019 roku poślubił Monikę Sobień, którą poznał, gdy umawiał się na wywiad i sesję zdjęciową. Razem pojawili się na Festiwalu Polsat SuperHit.

Robert Górski z żoną na festiwalu w Sopocie

Robert Górski poznał żonę, kiedy promował serial "Ucho Prezesa". Ona wówczas prowadziła portal WeMen.pl. Wywiad z nim miała zrobić inna dziennikarka, a Monika Sobień miała zająć się zorganizowaniem sesji zdjęciowej. "Musiałam się do Roberta odezwać, ustalić termin itd. Napisałam do niego bardzo długiego SMS-a. Odpisał mi dwoma słowami po 24 godzinach" - mówiła w wywiadzie dla "Vivy!". Chociaż na początku nie miała o nim najlepszej opinii, ich znajomość szybko się rozwinęła. Po kilku miesiącach doszło do zaręczyn, a później do ślubu. W 2019 roku na świat przyszła córka pary, Malina.

Najpierw zaintrygował mnie niesztampowy SMS. Spojrzałem w internet, jak owa osoba wygląda, i to bynajmniej nie zniechęciło mnie do niej. Na żywo okazała się jeszcze ciekawsza. Monika zauroczyła mnie naturalnością. (...) Ma dystans do siebie, a to bardzo cenne - mówił Górski w wywiadzie dla "Pani".

Na festiwal w Sopocie żona Górskiego postawiła na luźną stylizację. Monika Sobień miała na sobie jeansowy komplet oraz krótki, czarny top i płaskie buty. Kabareciarz założył jeansy i skórzaną kurtkę. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Życie prywatne Roberta Górskiego

Robert Górski przez wiele lat związany był z graficzką Katarzyną Osipowicz, z którą ma syna Antoniego, urodzonego w 2004 roku. Po rozstaniu spotykał się z reżyserką Beatą Harasimowicz. Na sformalizowanie związku zdecydował się dopiero z obecną żoną, Moniką Sobień. Mają czteroletnią córkę.