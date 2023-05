26 maja rozpoczął się Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie. Pierwszego dnia na scenie wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, który świętował 10-lecie działalności artystycznej, Doda, bryska, Bajm, Agnieszka Chylińska, Sara James i wiele innych. Prowadzącymi byli Maciej Rock, Marcelina Zawadzka i Maciej Dowbor, który ze sceny, na oczach Edwarda Miszczaka, zwrócił się do matki. Przypomnijmy, że Katarzyna Dowbor ostatnio została zwolniona przez dyrektora Polsatu. Trio w pewnym momencie powiększyło się do kwartetu. Do prowadzących dołączyła Doda. Artystka wyglądała zjawiskowo w kilku kreacjach, jednak również Marcelina Zawadzka prezentowała się olśniewająco w wieczorowej sukni. Kreacja jednak zdawała się być odrobinę problematyczna.

Marcelina Zawadzka w odważnej kreacji na Polsat SuperHit Festiwal

Była Miss Polonia w przeciwieństwie do Dody, która kilkukrotnie zmieniała stylizację na scenie, zaprezentowała się tylko w jednej kreacji. Srebrna, błyszcząca suknia o kroju syrenki miała dopasowany gorset i luźno opadające ramiączka. Spódnica sięgała ziemi i była lekko transparentna. Trzeba przyznać, że Marcelina Zawadzka wyglądała niczym grecka bogini, jednak to, co głównie przykuwało wzrok, to bardzo głęboki dekolt. Piękną kreację uzupełniły długie kolczyki. Zawadzka zrezygnowała jednak z jakiejkolwiek ozdoby na szyi. Włosy miała pofalowane w hollywoodzkim stylu i zaczesane na jedną stronę.

Marcelina Zawadzka KAPiF.pl / KAPiF.pl

Doda olśniła w Sopocie. Dosłownie

Widać, że artystka na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Nie tylko śpiewając, ale i prowadząc Polsat SuperHit Festiwal. Bez dwóch zdań Doda była jedną z najjaśniejszych gwiazd tegorocznego wydarzenia w Sopocie. Przebierała się wielokrotnie, jednak ta kreacja zwróciła naszą szczególną uwagę. Na początek wokalistka postawiła na błysk od stóp do głów. Artystka wybrała na tę okazję uszytą ze srebrzystego materiału mini od Dolce&Gabbana. Tę samą sukienkę miała niedawno na sobie Khloe Kardashian. Uwagę zwracały gorsetowe wiązania przy dekolcie oraz po bokach kreacji. Stylizację uzupełniła biżuterią i błyszczącymi sandałkami na platformie.