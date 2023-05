Karolina Gilon w nowej fryzurze w Sopocie. Już nie jest blondynką

Karolina Gilon zyskała popularność dzięki udziałowi w "Top Model". Choć nie wygrała, została zauważona przez producentów innych stacji. Obecnie jest jedną z gwiazd Polsatu. Prowadzi popularne randkowe show "Love Island. Wyspa miłości". Nie mogło jej więc zabraknąć podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023. Na otwarciu gwiazda zaprezentowała się w rockowej stylizacji. Jednak to nowe włosy zwracają największą uwagę. Karolina Gilon przeszła totalną metamorfozę. Już nie jest blondynką.

Zobacz wideo Karolina Gilon nie została wpuszczona do samolotu

Karolina Gilon w nowym włosach w Sopocie

26 maja w Sopocie rozpoczął się Polsat SuperHit Festiwal 2023. Jak co roku czeka nas weekend pełen muzyki, pokazów i występów. Wydarzenie przyciąga tłumy nad polskie morze i przed telewizory. Podczas trzydniowego festiwalu w Sopocie obecne są największe gwiazdy estrady, ale nie tylko. Również znani na co dzień z ramówki Polsatu prowadzący. Karolina Gilon pojawiła się w krótkich spodenkach, czarnej koszuli z białymi wstawkami, miała też obszerną kurtkę jeansową z napisem "Love Island" na plecach i czarno-białych kowbojkach. Przy okazji gwiazda zaprezentowała nową fryzurę. Prowadząca kojarzona jest z blond puklami. To już przeszłość. Teraz ma krótkie, brązowe włosy. Karolina Gilon już wcześniej miała ten kolor na głowie. Nie była wtedy jednak znana. W której wersji gwiazda wam się bardziej podoba?

Karolina Gilon KAPiF.pl / KAPIF.pl

Karolina Gilon chętnie dzieli się, co u niej, z użytkownikami Instagrama. Za pośrednictwem mediów społecznościowych możemy towarzyszyć modelce w trakcie egzotycznych podróży, czy podglądać kulisy "Love Island". Gilon jak ognia unika natomiast epatowania życiem uczuciowym w sieci. Kilka miesięcy temu zrobiła jednak wyjątek. Na InstaStories pokazała tajemniczego bruneta. Wygląda na to, że gwiazda znalazła szczęście u boku Kamila, który jest pasjonatem boksu i stałym bywalcem siłowni. Ponadto nowy ukochany Karoliny uwielbia podróże w odległe rejony świata.