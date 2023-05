Polsat już od 20 lat organizuje festiwal w Operze Leśnej w Sopocie. Pierwszego dnia odbywa się koncert "platynowy", na którym występują gwiazdy mogące pochwalić się pokaźną liczbą sprzedanych płyt lub ich hity są najpopularniejsze w polskich rozgłośniach radiowych. Występuje na nim m.in. Doda, Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Daria czy Sara James. Tego dnia 10-lecie na scenie świętuje Dawid Kwiatkowski, 45-lecie Bajm, a 75-lecie zespół Mazowsze. Zobaczcie stylizacje gwiazd pierwszego dnia festiwalu w Sopocie.

Gwiazdy na Polsat SuperHit

Agnieszka Chylińska pojawiła się w typowej dla siebie rockowej stylizacji. Katarzyna Zdanowicz postawiła na sukienkę w panterkę i transparentny płaszcz. Wiktoria Gąsiewska pojawiła się z partnerem, Jasperem Sołtysiewiczem. Karolina Gilon w nowej fryzurze i przykuwających oko kowbojkach. Doda w sukience Dolce&Gabbana. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Wiktoria Gąsowska z partnerem

Gwiazda i partner to prawdziwe couple goals. Postawili na te same kolory w swoich stylizacjach. Wiktoria Gąsiewska miała na sobie czarny crop top z rozcięciem pod biustem i długimi rękawami oraz pomarańczowe, skórzane spodnie. Zestaw połączyła z botkami i torebką w czarnym kolorze. Jasper Sołtysiewicz miał za to pomarańczowy T-shirt i czarne spodnie, buty i skórzaną kurtkę.

Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz KAPiF.pl / KAPiF.pl

Paulina Sykut-Jeżyna

Pogodynka postawiła na róż. Paulina Sykut-Jeżyna przykuwała wzrok w sukni z bardzo obszernymi rękawami. Kreacja, która sięgała gwieździe do kostek, miała dekolt w serek i małe rozcięcie pod biustem. Pogodynka włosy miała rozpuszczone i zaczesane do tyłu. Uszy zdobiły kwiatowe kolczyki. Stylizację uzupełniły letnie sandałki i mała torebka-worek.

Paulina Sykut-Jeżyna KAPiF.pl / KAPIF.pl

Dawid Kwiatkowski

Artysta wyglądał, jakby wyszedł z poprzedniej epoki, jednak trzeba przyznać, że prezentuje się dobrze. Miał na sobie dwurzędowy garnitur z kontrastowymi guzikami i szerszymi spodniami, które sięgały do kostek. Brązowo-beżowy krawat przypomina ten, który nosiło się w latach 90. Dawid Kwiatkowski połączył zestaw z białymi skarpetkami i mokasynami à la Michael Jackson. Na twarzy miał okulary lenonki.

Dawid Kwiatkowski KAPiF.pl / KAPIF.pl