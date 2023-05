Wiele celebrytek świętuje dziś Dzień Matki. Niestety, dla Agnieszki Hyży to święto nie jest zbyt udane. Prezenterka zachorowała bowiem na ospę i od blisko dwóch tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim. Gwiazda Polsatu nie traci jednak dobrego humoru, może bowiem liczyć na pomoc bliskiej osoby. Żona Grzegorza Hyżego pozwoliła sobie na osobliwe porównanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Hyży o Mai Hyży, mężu i dzieciach. "Ograniczamy nasze medialne życie"

Agnieszka Hyży złapała ospę wietrzną. Porównała chorobę do… macierzyństwa

Agnieszka Hyży zazwyczaj jest bardzo zajęta. Celebrytka dzieli swój czas między obowiązki zawodowe a opiekę nad dwójką dzieci. Ostatnio prezenterka musiała jednak przeorganizować plany, zachorowała bowiem na ospę. Gwiazda Polsatu przyznała, że w tym trudnym okresie może liczyć na pomoc mamy. "Każda mama wie, że L4 nie obowiązują od bycia opiekunką, pielęgniarką, kucharką i pocieszycielką. To bywa trudne. Czasem mama musi o 6 rano napisać do swojej mamy: Przyjedź, proszę, tak źle się czuję, że nie dam rady. Ta przyjeżdża. Przejmuje role opiekunki, pielęgniarki, kucharki i pocieszycielki" - napisała na Instagramie.

Agnieszka Hyży podzieliła się także oryginalnym spostrzeżeniem. Prezenterka stwierdziła bowiem, że ospa przypomina macierzyństwo. "To stan umysłu. To rola, z której się nie wychodzi. To taka ospa na zawsze. Czasem swędzi, czasem uwiera. Ale ... chce się na nią chorować do końca życia, jak widzi się ten bezczelny uśmiech, z zębami lub bez, swojego dziecka" - napisała o macierzyństwie celebrytka.

Agnieszka Hyży o pierwszej komunii córki. "Dom wypełnił się śmiechem"

Agnieszka Hyży o wzajemnych relacjach byłego i obecnego męża. "Będzie wesoło"

Grzegorz Hyży jest drugim mężem prezenterki. Wcześniej gwiazda Polsatu związana była z Mikołajem Witem, z którym ma córkę Martę. Niedawno dziewczynka przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Na uroczystości spotkali się były i obecny partner celebrytki. Agnieszka Hyży zdradziła, jakie relacje łączą obu panów. "Śmiejemy się z tatą Marty i z Grześkiem, że będzie nas w kościele najwięcej ze wszystkich dzieci. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy bardzo dużą rodziną, tata Marty też ma swoją dużą rodzinę, więc będzie na pewno wesoło" - wyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.