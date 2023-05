Dariusz Pachut to ratownik medyczny, podróżnik, a także influencer. Najbardziej znany jest jednak ze związku z Dodą. Sportowiec jest również twórcą Projektu Korony Wodospadów. To właśnie z ekipą i przyjacielem chce wkrótce osiągnąć coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. W rozmowie dla Radia Zet mężczyźni wyznali, że chcą zdobyć dziesięć najwyższych wodospadów świata, a następnie zjechać z nich na linach.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda z zaciekawieniem śledziła Eurowizję. Dariusz Pachut nie był zainteresowany. Zdrzemnął się

Dariusz Pachut planuje niebywałą podróż

Po Instagramowym profilu Dariusza Pachuta widać, że sport odbywa ważną rolę w jego życiu. Z pewnością to zbliżyło go do Dody, która również kocha aktywność fizyczną. Para, nawet kiedy jest na wakacjach, nie rezygnuje z ćwiczeń. Ostatnio przy okazji urodzin Pachuta Doda zaradziła na Instagramie, że jej partner niedługo wyrusza w podróż do Peru. Ukochany dostał tort w kształcie wodospadu w Ameryce Południowej. Jak się okazuje, wyprawa zbliża się wielkimi krokami. O szczegółach opowiedział w Radio Zet, gdzie towarzyszył mu Dimitri Wika. "1 czerwca mamy wylot do Amsterdamu, potem do Limy i Tarapoto" - powiedział przyjaciel Pachuta. "Bierzemy po 50 kg bagażu na osobę, więc jest tego trochę" - dodał partner Dody.

Pachut ugotował mamie Dody rosół. "No, taki zięć to skarb!". Spójrzcie na minę Doroty

Dariusz Pachut i Dimitri Wika są przyjaciółmi. Razem z pięcioma członkami ekipy biorą udział w ekstremalnej wyprawie, której celem jest zdobycie i zjechanie na linach z dziesięciu najwyższych wodospadów na świecie. Projekt rozpoczął się w 2019 roku. "Mieliśmy najpierw pomysł, by zjechać tylko z Salto Angel, ale po krótkim szperaniu w internecie, okazało się, że już to zrobiono. Dlatego postanowiliśmy zrobić nie jeden, a dziesięć najwyższych wodospadów świata, z których wtedy aż osiem było dziewiczych" - mówił Pachut. Skąd pomysł na taką wyprawę?

Kochamy adrenalinę, kochamy ekstremalne sporty. W to wchodzi kanioning, kajakarstwo górskie, rafting, ale także alpinizm. Typowe góry są już jednak opanowane przez Polaków. My też z nich się wywodzimy - też je kochamy - ale jako Polacy mamy już bogatą tradycję zdobywania szczytów w Himalajach czy Karakorum. Mamy tam swoich kozaków, więc chcemy zrobić coś nowego. Coś, czego jeszcze nigdy nikt nie dokonał - odpowiedzieli.

Doda wydała oświadczenie ws. "afery krzesłowej". Krótko i wymownie

Doda wspiera ukochanego

Artystka jest prawdziwym oparciem dla Dariusza Pachuta. Udowodniła to już w dniu jego urodzin, specjalnym tortem, ale także teraz. Doda odwiedziła ukochanego w Radio Zet, aby uściskać Pachuta, a następnie ruszyła do Sopotu, gdzie rozpoczyna się Sopot Hit Festiwal 2023. W rozmowie sportowiec przyznał, że Doda pomaga mu w przygotowaniach. "Dorota bardzo mnie wspiera, kibicuje mi. No i pomaga w pakowaniu, a to jest dobry znak" - powiedział Pachut.