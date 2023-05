Z okazji Dnia Matki wiele gwiazd zdecydowało się złożyć życzenia swoim rodzicielkom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do tego grona zalicza się także Agata Rubik. Żona kompozytora pochwaliła się zdjęciami, na których pozuje z mamą. W oczy rzuca się wyjątkowe podobieństwo.

Agata Rubik pochwaliła się mamą. Już wiadomo, po kim odziedziczyła urodę

Agata Rubik jest bardzo aktywna na Instagramie. Jej profil jest obserwowany przez ponad 180 tysięcy fanów. Celebrytka nie zapomniała opublikować życzeń z okazji Dnia Matki. Na InstaStories podzieliła się serią zdjęć rodzicielki. Niektóre fotografie przedstawiają Jolantę Paskudzką w młodości. Nie da się nie zauważyć, że to właśnie po mamie żona kompozytora odziedziczyła urodę. Córki modelki również bardzo przypominają babcię. Dzień Mamy jest również świętem Agaty Rubik. Celebrytka rozpoczęła go od zajęć baletowych, następnie udała się na zakupy.

Agata Rubik z mamą Instagram/agata_rubik

Internauci już dawno zauważyli, że Agata Rubik jest bardzo podobna do mamy. Pod jednym z postów nie szczędzili komplementów rodzicielce celebrytki. "O kurcze, która piękniejsza?! Co za geny, pozazdrościć!", "Mamusia piękna, już wiadomo po kim uroda", "Pani mama wygląda jak siostra, pozazdrościć urody" - zachwycali się fani.

Rodzina Rubików już niebawem na stałe przeniesie się za ocean. Kompozytor planuje bowiem podbić tamtejszy rynek muzyczny. Okazuje się, że artysta od dawna to planował. "Piotr o tym marzył całe życie" - zdradziła na Instagramie Agata Rubik. Małżeństwo zamierza wynająć dom w Miami. Ich córki rozpoczną nowy rok szkolny w nowym miejscu. Dziewczynki do tej pory uczęszczały do The British School Warsaw, więc język angielski mają opanowany perfekcyjnie. Celebrytka jest przekonana, że pociechy świetnie poradzą sobie z nauką w amerykańskich szkołach. "Helena będzie chodzić do bardzo cenionego publicznego liceum. Jest cholernie zdolna, a dodatkowo ambitna, więc kto jak nie ona" - napisała na InstaStories.