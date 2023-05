Aktorka miała zaledwie dziewięć lat, gdy jej mama zmarła na raka, co bardzo przeżyła. Jej ojciec ożenił się ponownie, a do domu Anny Dereszowskiej wprowadziła się obca kobieta z córką. Teraz opowiada o tym, jak zmieniły się ich relacje. Nie mogła powstrzymać łez.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Dereszowska ze swoim tatą w "Starsza pani musi fiknąć"

Anna Dereszowska polubiła się z macochą

Początkowo aktorka nie mogła przystosować się do sytuacji w rodzinie. "Pojawienie się nowej kobiety w domu przypadło na okres mojego nastoletniego buntu. Ale bardziej niż na Teresie odbiło się to na jej córce, Julce. Była o cztery lata młodsza ode mnie, więc stanowiła łatwą ofiarę. Tym bardziej że zamieszkała na moim terenie" - wyznała kiedyś w rozmowie z magazynem "Pani". Krzysztof Dereszowski ze swoją drugą żoną, Gabrielą, tworzy teraz udany związek.

Dereszowska była dzieckiem, gdy straciła mamę. "Nie przeżyłam żałoby"

Anna Dereszowska gościła ostatnio w podcaście "Po macoszemu", w którym otworzyła się na temat rodziny. Zdradziła, że z czasem jej relacja z macochą się poprawiła. W wywiadzie zdradziła, w jakim momencie poczuła, że Gabriela może być dla niej matką.

Z całą pewnością mój tata odegrał istotną rolę, bo jest bardzo ciepły i mówi o swoich emocjach. To jest wyjątkowe dla mężczyzny. (...) Mój tata i Gabrysia są już 25 lat razem. My już się znałyśmy wcześniej z Gabrysią. Przyjechałam do nich do Pszyczyny i tam mi wody odeszły. To Gabrysia była moją mamą, która była przy mnie, kiedy się urodziła Lenusia - wyznała.

Aktorka wiele razy wspominała w wywiadach, że podziwiała obie swoje macochy. "Kobiety, które zawsze otaczały mojego tatę - moja mama, a potem pierwsza i druga macocha - to silne osobowości" - mówiła w rozmowie z Faktem. "Moja pierwsza macocha była działaczem opozycji, była internowana, poszukiwana przez władze w trakcie stanu wojennego" - opowiadała. Natomiast trzecia żona Krzysztofa Dereszowskiego przez wiele lat prowadziła własną firmę. Niestety obecnie kobieta zmaga się bardzo ciężką chorobą. Nie przeszkadza jej to jednak w spełnianiu się w roli babci.

Gabrysia też jest wspaniałą babcią. (...) Ona jest w pełni sił umysłowych. Oczywiście ma dni, kiedy czuje się bardzo dobrze, a że wygląda troszkę inaczej... ludzie zmieniają się, chorują - wyznała gwiazda.

Życie Dereszowskiej w patchworkowej rodzinie. Tworzy też taką z mężem

Anna Dereszowska na planie serialu "Tajemnica twierdzi szyfrów" poznała aktora Piotra Grabowskiego. Związek od początku wzbudzał kontrowersje, ponieważ mężczyzna w tym czasie był żonaty. Para jednak pozostała razem i ostatecznie doczekała się córki Leny. Mimo to aktorzy rozstali się w 2012 roku. Dwa lata później Dereszowska związała się ze swoim obecnym partnerem - Danielem Duniakiem, z którym ma syna Maksymiliana.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Do jury dołączy znana aktorka!

Wiele lat temu Dereszowska udzieliła wywiadu dla magazynu "Pani", w którym zdradziła, jak udaje jej się łączyć obowiązki w patchworkowej rodzinie: "Z tatą Leny, Piotrem, i z tatą Maksa, Danielem, dzieliliśmy się obowiązkami" - wyjawiła. Ułożenie takiej relacji nie należy do najłatwiejszych, a dzieci bardzo mocno przeżywają rozstania rodziców i pojawienie się nowych osób w życiu. Aktorka uważa jednak, że pogodzenie tego wszystkiego jest możliwe. "Moja rodzina jest przykładem na to, że jest to możliwe. A im dłużej jesteśmy razem, tym relacje wewnątrz naszej paczki są lepsze" - mówiła w wywiadzie.