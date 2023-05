30-letni Rymir Satterthwaite z New Jersey twierdzi, że jest synem rapera Shawna Cartera, czyli samego Jay'a-Z i już od dziesięciu lat próbuje to udowodnić. Mało tego mężczyzna zarzuca raperowi, że od lat nagina system prawny, aby uchylić się od zrobienia testu na ojcostwo. Zdesperowany Satterthwaite zwrócił się teraz z apelacją do Sądu Najwyższego z nadzieją, że raper zostanie ostatecznie zmuszony do zrobienia testu DNA, który potwierdzi jego tezę. Jak sam podkreślił, nie spocznie, póki nie dopnie swego. Zbyt wiele temu poświęcił i chce poznać prawdę.

Jay-Z ma nieślubnego syna? Rymir Satterthwaite od dziesięciu lat chce to udowodnić w sądzie

Rymir Satterthwaite w swoich roszczeniach pragnie jedynie weryfikacji, czy słynny raper faktycznie jest jego biologicznym ojcem. W tym celu złożył wniosek apelacyjny do Sądu Najwyższego w New Jersey, który za pierwszym razem odrzucono. Jak sam podkreśla, nie zależy mu na pieniądzach i ma szlachetne pobudki. Jak donosi dailymail.com prawnicy rapera zapewniają, że jego twierdzenia nie są prawdziwe i sąd już nie raz obalił te zarzuty. "To się nie skończy, póki sprawiedliwości nie stanie się zadość. Nie przestanę o to walczyć, póki nie wygram. A wygram, bo prawo jest po mojej stronie" - podkreślił Rymir w rozmowie z "Daily Mirror". Sam Jay-Z nigdy nie skomentował sprawy.

Matka Rymira Satterthwaite'a miała podobno romans z Jay'em-Z jeszcze przed debiutem rapera

Matka Rymira Satterthwaite'a Wanda miała mieć przelotny romans z Jay'em-Z gdy miała zaledwie 16 lat. 22-letni wówczas Shawn Carter nie był jeszcze znanym raperem, bo jego debiut przypadł dopiero na 1996 rok. To właśnie wtedy wydał album "Reasonable Doubt", który sprzedał się później w milionach egzemplarzy. Ponieważ ich relacja była krótka, a matka Rymira kilkukrotnie rozstawała się i schodziła ze swoim ukochanym z liceum Robertem Gravesem, to stwierdziła, że to właśnie jego wpisze jako biologicznego ojca Rymira. Mężczyzna do niej wrócił i był nawet obecny przy porodzie chłopca. Kobieta miała od początku wiedzieć, że Rymir nie jest dzieckiem Gravesa.

Kiedy chłopiec zaczął dorastać, w ogóle nie był podobny do rzekomego ojca. Rymir poznał prawdę jako ośmiolatek. Co ciekawe Jay-z już wtedy stał się popularny. W 2010 roku stan zdrowia Wandy zaczął się bardzo pogarszać i kobieta zgłosiła sprawę prawnikom, aby ustalić, kto jest biologicznym ojcem jej syna - jej ukochany ze szkoły, czy raper, z którym krótko romansowała. W wyniku badania okazało się, że Robert Graves faktycznie nie jest dzieckiem chłopca i od razu wykreślono go z aktu urodzenia. Wanda twierdzi, że w tamtym czasie sypiała tylko z dwoma mężczyznami, więc z pewnością ojcem jest Shawn Carter.

Matka Rymira ze względu na stan zdrowia powierzyła opiekę nad synem swojej matce chrzestnej i poprosiła ją, aby pomogła chłopcu ustalić tożsamość jego ojca. Opiekunka Rymira skontaktowała się z adwokatem Jaya-Z i poprosiła o to, aby raper poddał się testom DNA. Nie przyniosło to jednak skutku, więc w 2012 roku kobieta skierowała sprawę do sądu. Wanda zmarła w 2016 roku i jeszcze na łożu śmierci potwierdzała, że to właśnie Jay-Z jest ojcem chłopaka. "Nazywam się Wanda Satterthwaite i jestem matką Rymira Satterthwaite. Jest 20 kwietnia 2016 roku i chcę, aby świat wiedział, że wspieram mojego syna w procesie o ustalenie ojcostwa z Shawnem Coreyem Carterem i podtrzymuję swoje zarzuty dotyczące tego człowieka"- oznajmiła w nagraniu.

Batalia w sądzie toczyła się przez dziesięć lat i przez różne zawiłości prawne wnioski o przeprowadzenie testów genetycznych były nieustannie oddalane. Rymir uważa, że raper wykorzystuje swoją pozycję, aby uniknąć przeprowadzenia testu. Sam wydał fortunę na prawników, aby ostatecznie doprowadzić sprawę do końca i dowieść swoich racji i nie zamierza na tym przestać.