Jacek Szawioła otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej. Co ciekawe, o tym, że woli mężczyzn, wiedział też dobrze Andrzej Duda i jego małżonka, gdy odpowiadał za ich fryzury podczas pierwszej kampanii prezydenckiej w 2015 r. W wywiadzie dla Plotka uczestnik "Gogglebox. Przed telewizorem" zdradza, że prezydent nie miał nic przeciwko jego preferencjom. Według niego wtedy nie dzielił Polaków, tak jak teraz.

Jacek Szawioła o pracy z Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą

Jacek Szawioła na co dzień jest wziętym fryzjerem. Z jego usług korzystali m.in. kandydujący w 2015 roku na urząd Prezydenta RP Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda. W rozmowie z Wiktorem Krajewskim dla Plotka, uczestnik show TTV mówi, że do pewnego czasu praca z przyszłą parą prezydencką, nie była sprzeczna z jego wartościami.

Wtedy nie miał takich wartości jak ma teraz. Wtedy miał być prezydentem wszystkich Polaków. Kaczyński siedział w podziemiu. To była pierwsza kampania. Nasz prezydent nawet gdzieś puszczał mi oczko, mówiąc, że nie ma nic przeciwko, by gej pracował w kancelarii prezydenckiej. Dopiero miesiąc po wygranych wyborach, gdy widziałem, że to idzie w złym kierunku, powiedziałem: "ja się wypisuję" - wspomina Jacek Szawioła w rozmowie z Plotkiem.

Jacek Szawiodła dał się nabrać parze prezydenckiej

Dziś Jacek Szawioła nie żałuje, że zakończył współpracę z parą prezydencką. "Zrezygnowałem z pracy w kancelarii bez żadnych wyrzutów. Wiedziałem, że to idzie w złym kierunku. W momencie, kiedy się zorientowałem, że to idzie w złym kierunku, że chyba wszyscy daliśmy się nabrać, to nie chciałem być tego częścią. Wtedy powiedziałem: "dziękuję bardzo, do widzenia". Zaproponowano mi jakieś pieniądze na stałe, ale powiedziałem "nie". Teraz z perspektywy czasu, mimo że z nim pracowałem, to nie mam poczucia obciachu. Całe to zło się wydarzyło później. Ja odszedłem w idealnym dla siebie momencie" - wspomina. Przy okazji rozmowy z Plotkiem Jacek Szawioła pokusił się też o ciekawą refleksję na temat obecnej Pierwszej Damy. Stwierdził, że po tym, gdy przestał odpowiadać za jej fryzurę, Agata Kornhauser-Duda nie była już nigdy dobrze uczesana.