Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku po walce z rakiem trzustki. Jej śmierć dotknęła fanów, ale przede wszystkim najbliższych. Aktorka osierociła trójkę dzieci - Oliwię, Szymona i Jana, którzy zostali pod opieką ojca, Jarosława Bieniuka. Córka Anny Przybylskiej wielokrotnie była do niej porównywana, a oprócz tego sama często wspomina ją w mediach społecznościowych. Z okazji Dnia Matki opublikowała wzruszający wpis.

Oliwia Bieniuk wspomina Annę Przybylską w Dniu Matki

Kiedy Anna Przybylska zmarła, Oliwia Bieniuk miała zaledwie 11 lat. Tego dnia przeczuwała, co może się wydarzyć i nie odbierała telefonów. W końcu w domu jej babci Lidii zjawił się Jarosław Bieniuk w towarzystwie psychologa. Razem przekazali dzieciom tę niezwykle smutną wiadomość. Córka aktorki regularnie ją wspomina w mediach społecznościowych. Z okazji Dnia Matki opublikowała stare zdjęcie, którym dotąd się nie chwaliła. W opisie zamieściła wzruszający fragment wiersza Wisławy Szymborskiej.

'Coś się tu zaczyna o zwykłej porze. Coś tu się nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma' - W.Szymborska. Tęsknię... - czytamy pod nowym zdjęciem Oliwii Bieniuk.

Oliwia Bieniuk pielęgnuje pamięć o Annie Przybylskiej

Fani dostrzegają ogromne podobieństwo Oliwii Bieniuk do Anny Przybylskiej. Córka aktorki sama próbuje sił w świecie filmowym, a także w modelingu. Uwielbia to, co robi i wiele wskazuje na to, że ma szansę zaistnieć w show-biznesie. Oprócz tego chętnie nosi pamiątki po mamie. W swojej kolekcji ma między innymi kolczyki, które kiedyś do niej należały.