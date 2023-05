Temat zwolnienia Katarzyny Dowbor przez Edwarda Miszczaka wciąż budzi emocje w mediach. Wielu komentatorów zachodzi w głowę, dlaczego prezenterka, która stała się wizytówką formatu, została od niego odsunięta. Dowbor w pożegnalnym wpisie nie kryła rozżalenia wobec decyzji nowego dyrektora programowego i podkreślała, że wybór nie należał do niej. Widzowie także nie są zadowoleni i odgrażają się, że nie będą oglądać nowych sezonów programu z udziałem Elżbiety Romanowskiej. Edward Miszczak idzie jednak w zaparte, odrzucając wszelkie sentymenty. Do sytuacji odniósł się w zabawny sposób Szymon Majewski, a za nim nitkę pociągnęła Katarzyna Dowbor.

Dowbor nabija się z Miszczaka? Opublikowała wymowny post

Ostatnio informowaliśmy, że Szymon Majewski odniósł się do zmian w Polsacie, udostępniając na Facebooku sklejkę z Miszczakiem i znakiem drogowym "Zwolnij". Satyryk zażartował, że znak, który stoi na trasie przed Polsatem, jest sprawcą zamieszania. Zaapelował nawet, żeby go zdemontować. Poczucie humoru Majewskiego doceniła poszkodowana czystkami nowego dyrektora programowego Polsatu, udostępniając post satyryka. Czyżby Dowbor chciała dać Miszczakowi prztyczek w nos?

Katarzyna Dowbor vs. Edward Miszczak fot. Instagram @katarzyna_dowbor_official

Edward Miszczak skomentował zwolnienie Katarzyny Dowbor

Edward Miszczak został zapytany przez Wirtualne Media, czy powodem zwolnienia Katarzyny Dowbor był jej wiek. "Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka" - powiedział Miszczak, zaprzeczając, jakoby odsunięcie Dowbor od "Naszego nowego domu" miało być związane z metryką. Skąd zatem zmiany? "Jak to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością" - ocenił dyrektor programowy Polsatu. Na pytanie o to, czy szykuje w najbliższym czasie kolejne przetasowania w Polsacie, przyznał: "Jak nie byłoby zmian, to byłaby wielka stagnacja".

Co Katarzyna Dowbor będzie robić bez "Naszego nowego domu"?

Jakie plany, w związku z luźnym kalendarzem ma Katarzyna Dowbor? W rozmowie z tygodnikiem "Dobry tydzień" zdradziła, że wiele zależy od jej rodziny i zwierząt. Póki ma pod opieką ukochaną mamę, a także psy i konie, to ma co robić i nie zamierza się nigdzie ruszać. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości przeniesie się do Hiszpanii, gdzie pomieszkują jej dzieci.