25 maja odbyła się 26. gala rozdania Telekamer, podczas której nie mogło zabraknąć śmietanki warszawskiego show-biznesu. Na miejscu zjawiła się między innymi Katarzyna Cichopek w kanarkowej kreacji, którą wywołano do odebrania statuetki wraz z Maciejem Kurzajewskim w kategorii Najlepszy prezenter. Ten jednak nie zjawił się na scenie, a wszystko przez to, że był gospodarzem na innym evencie. Później jednak dołączył do ukochanej. Nie szczędzili sobie czułości.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski triumfują po odebraniu statuetki

Katarzyna Cichopek na scenie pojawiła się sama, ale nie zapomniała o ukochanym. Podczas przemowy rozpływała się nad Maciejem Kurzajewskim. Można było usłyszeć, że podziwia go za to, ile serca wkłada w pracę. "Maciej ma już cztery Telekamery na koncie. Myślałam, że na tym koniec, a tu proszę jaka miła niespodzianka. Jest fantastycznym gospodarzem" - mówiła. Później prezenterka opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, na którym u jej boku pojawił się partner. "Mamy to!" - wykrzyczała Cichopek, dzierżąc statuetkę w ręku. Po chwili swoje trzy grosze wtrącił również Kurzajewski. Jest dumny z tego, co udało mu się dokonać z partnerką.

Ależ to jest niesamowity wieczór. Była nieprawdopodobna konkurencja w naszej kategorii, ale to my mamy telekamery. Trudno uwierzyć, a z drugiej strony to jest chyba największa radość, jaką można sobie wyobrazić. Ja sobie tego nie wyobrażałem - mówił Maciej Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski całują się na Telekamerach

Katarzyna Cichopek nie kryła wzruszenia. Dziękowała przede wszystkim fanom i kolegom z pracy, bez których nie udałoby im się osiągnąć tak ogromnego sukcesu. "Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, bo to dzięki wam mamy tę nagrodę. Dziękujemy, że jesteście z nami w "Pytaniu na śniadanie". Zapraszamy codziennie, 7.25 startujemy każdego dnia. Dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu. Kochamy was bardzo, jesteśmy mega wzruszeni" - wyliczała Cichopek. Nieco bardziej wylewny był Maciej Kurzajewski, który bezpośrednio zwrócił się do partnerki i ją pocałował. "Tak, to są wasze nagrody, to są wasze Telekamery. Bez was to nie miało prawa, by się udać. Kasiu, ja ci dziękuję bardzo" - dodał prezenter.

