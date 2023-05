Temat późnego macierzyństwa wciąż wzbudza sporo kontrowersji. Z tym stereotypem pomaga walczyć fakt, że wiele polskich gwiazd zdecydowało się urodzić pierwsze lub kolejne dziecko po 40-stce. Tym samym udowadniają, że nie ma w tym nic złego.

REKLAMA

Zobacz wideo Bovska o staraniach o dziecko i procedurze in-vitro: "To wymaga systematyczności, obowiązkowości i nie można ominąć żadnego zastrzyku"

Justyna Steczkowska

Chociaż wokalistka pierwszy raz została mamą mając 28 lat, to jej trzecie dziecko przyszło na świat kilka lat temu. Artystka miała już wtedy 41 lat. W wywiadach wówczas wyznała, że córeczka Helenka była dla niej i jej męża "prezentem". W czasie poprzedzającym jej narodziny, Maciej Myszkowski przeżył ciężką chorobę. "Mówić o tym, a otrzeć się o śmierć i zrozumieć to całą duszą, to coś zupełnie innego. Dlatego chciałam coś zrobić dla niego, coś dla nas i jest nasza Helena. Nasze spełnienie marzeń i najpiękniejszy prezent, jaki mogłam podarować mojemu mężowi" - wyznała Steczkowska dla magazynu "Grazia". Para ma poza tym jeszcze dwójkę synów: 17-letniego Stanisława i 23-letniego Leona.

Katarzyna Warnke

Aktorka z mężem Piotrem Stramowskim powitali na świecie pierwsze dziecko prawie cztery lata temu, gdy Warnke miała 42 lata. Aktorka bardzo długo ukrywała ciążę przed mediami. "Wcześniej chciałam to ukrywać, bo taką czułam potrzebę. Pomyślałam sobie, że nic nie powiem, tylko pokażę brzuch" - wyjaśniała w wywiadzie dla portalu Kobieta.pl. W tej samej rozmowie zdradziła, czym dla niej jest późne macierzyństwo: "Każdy wiek ma swoje plusy i minusy. Kiedy jest się młodą matką, trudniej jest zrezygnować z dotychczasowego, beztroskiego życia. Starszej mamie trudno się natomiast szybko zregenerować po ciężkiej nocy".

Katarzyna Dowbor

Prezenterka pierwszego potomka urodziła w dość młodym wieku. Miała wówczas 19 lat, gdy została mamą. "To była lekcja przyspieszonego dojrzewania" - opisała to wydarzenie w rozmowie z magazynem "Gala". Mimo wszystko Katarzyna Dowbor zdecydowała się na drugie dziecko. Marysia pojawiła się na świecie, gdy gwiazda miała 40 lat.

Katarzyna Żak w poruszającym wyznaniu o mamie. "To było straszne doświadczenie"

Dowbor podkreśla często w wywiadach, że późne macierzyństwo było najlepszym, co mogło ją spotkać. "Nie rozpaczałam już przecież, że nie pójdę na imprezę albo nie spotkam się z przyjaciółmi. Nie musiałam już odwoływać dyżurów w pracy, bo dziecko się rozchorowało. Etap pogoni za pracą i za przyjemnościami życia miałam odhaczony. Późno macierzyństwo to chyba najwspanialsze, co mi się przytrafiło" - wyznała w rozmowie z "Galą".

Katarzyna Dowbor z córką fot. instagram/katarzynadowbor_official

Małgorzata Kożuchowska

Jedyny syn Małgorzaty Kożuchowskiej i Bartłomieja Wróblewskiego przyszedł na świat, kiedy aktorka miała 43 lata, w 2014 roku. W programie "W Moim Stylu" prowadzonym przez Magdę Mołek wyznała, że trudno było jej zajść w ciążę. "Jestem przeszczęśliwa i jakby być może dlatego, że wiem, że to było takie trudne, to tak bardzo to też doceniam". Podzieliła się również tym, dlaczego zdecydowała się na dziecko w tym wieku. "Ocknęłam się w ostatniej chwili i zawalczyłam o dziecko. Byłam o krok od tego, żeby przegapić szansę na macierzyństwo. Tuż po porodzie położono Jasia na mojej piersi. Spojrzeliśmy sobie w oczy i zrozumiałam, że stał się cud, jestem jego częścią" - mówiła.

Barbara Sienkiewicz

Jej ciąża odbiła się kilka lat temu szerokim echem w polskich mediach. Barbara Sienkiewicz urodziła bliźniaki, kiedy miała 60 lat. Na aktorkę spadła wtedy wielka fala krytyki. Często nazywano ją "najstarszą matką". Również wiele gwiazd wypowiadało się na temat kobiety. Monika Olejnik w felietonie dla Gazety Wyborczej nazwała ją nawet "nieodpowiedzialną egoistką". Aktorka zmagała się również z problemami finansowymi po porodzie. Wyznała, że niska emerytura nie pozwala jej na wychowywanie bliźniaków. Walczyła o zasiłek macierzyński. Jednak po zderzeniu się z hejtem, kobieta zniknęła z przestrzeni publicznej. Dziś syn Piotr i córka Ania mają po osiem lat i cieszą się dobrym zdrowiem.

!60 letnia matka blizniat w sejmie Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Kinga Korta

Kinga Korta to celebrytka znana z programu TVNu "Żony Hollywood". Chociaż show dawno zniknął z anteny, to kobieta wciąż cieszy się dużą popularnością w sieci. Kiedy w 2018 roku podzieliła się z fanami informacją o ciąży, miała 50 lat. Pierwszego syna, Greysona, urodziła dzięki metodzie in vitro.

Marta Paszkin z "Rolnika" demontuje plotki o ojcu córki. "Siedzi w więzieniu"

W wywiadzie dla portalu kobieta.pl celebrytka podzieliła się również tym, że w Polsce musiała się zmierzyć z falą negatywnych komentarzy po tym, jak ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka na stałe, nikt nie zwracał uwagi na jej wiek. "To jest bardzo normalne, tam (w Stanach Zjednoczonych - przyp.red.) nikt nie zwraca na to uwagi. Nie spotyka się to z krytyką, nikt nie zarzuca ci tego egoizmu, o który tak posądzano mnie w Polsce. Wiele kobiet decyduje się na ciążę w późnym wieku i są przeszczęśliwe, mają zdrowe dzieci. Każda mama ma prawo do szczęścia!" - mówiła.

'Żony Hollywood', czy 'Żony Miami'. Te Polki spełniły swój 'american dream' Fot. Instagram/ kingakorta

Diane Keaton

Diane Keaton jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Hollywood. Przez wiele lat nieskutecznie starała się zajść w ciążę. W wieku 50 lat zdecydowała się na adopcję. Dziś jest mamą dwójki pociech: dziewczynki Dexter i chłopca Duke'a. "Raczej ideą, miłości, zaufaniu i szacunku. Chociaż z tym ostatnim jest różnie. Dexter i Duke często śmieją się z moich ubrań" - mówiła o swojej decyzji w magazynie "People".