Kolejne Telekamery rozdane. Po uroczystej gali emitowanej w TV Puls, w internecie wrócił temat zwolnionej niedawno z Polsatu Katarzyny Dowbor. A wszystko przez to, że statuetkę w kategorii program rozrywkowy/reality show przyznano formatowi "Nasz nowy dom", na którego sukces złożyła się też jego dotychczasowa prowadząca, ale niestety nikt o niej nie pamiętał w licznych podziękowaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Brak podziękowań dla Katarzyny Dowbor

Wygląda na to, że osoba Katarzyny Dowbor jest teraz niewygodna dla producentów "Nasz nowy dom". Ci nawet odbierając Telekamerę nie podziękowali jej za wkład, jaki wniosła w nagrodzony format. Po gali na próżno też było szukać podziękowań dla dziennikarki na oficjalnym Instagramie programu. "Nasz nowy dom nagrodzony Telekamerą Tele Tygodnia 2023 w kategorii 'Najlepszy program'. To już drugie takie nasze wyróżnienie! Drodzy widzowie! Dziękujemy, że jesteście z nami! Bez was by tego nie było!" - czytamy. To oburzyło wiernych widzów programu, którzy w licznych komentarzach podkreślają, że bez Katarzyny Dowbor program nie odniósłby takiego sukcesu. Wiele osób jak jeden mąż pisze, że największe podziękowania należą się dla dotychczasowej prowadzącej.

To sukces Kasi Dowbor niewdzięcznicy.

Serdeczne gratulacje dla całej ekipy "Nasz Nowy Dom", a w szczególności dla Pani Kasi Dowbor, o której na gali nikt nawet się nie zająknął. Po dziesięciu latach prowadzenia programu i wielkiej sympatii widzów! Bezczelność!

Bez Kasi Dowbor nie byłoby tej nagrody.

Wygumkowaliście Katarzynę Dowbor, nieładnie! Nie pamiętacie o jej istnieniu i wkładu w program? Jej należą się podziękowania! - czytamy.

Telekamera dla "Nasz nowy dom" to nie pierwszy sukces, z którego Katarzyna Dowbor może cieszyć się po zwolnieniu. Niedawno okazało się, że ostatnią - 20. - edycję "Nasz nowy dom" z Katarzyną Dowbor oglądało średnio 996 tys. osób. Co ciekawe, widownia programu w porównaniu do edycji pokazywanej w analogicznym okresie rok temu wzrosła aż o 45 tys. widzów. W obliczu tych informacji, decyzja o podziękowaniu dziennikarce za pracę wydaje się być wielce niezrozumiała. Przypomnijmy, że jesienną odsłonę "Nasz nowy dom" poprowadzi Elżbieta Romanowska.