Sprawą zaginięcia Madeleine McCann żyją media na całym świecie już od wielu lat. 3 maja 2007 roku rodzice dziewczynki zostawili ją w pokoju hotelowym przy Praia da Luz wraz z rodzeństwem, a w tym samym czasie wybrali się z przyjaciółmi na kolację do pobliskiej restauracji. Na zmianę doglądali dzieci, aż zauważyli, że dziewczynka zniknęła bez śladu. McCannowie do dziś nie tracą nadziei i we współpracy z policją poszukują ukochanego dziecka. Od kilku dni trwały poszukiwania nieopodal tamy na rzece Arade, gdzie zakładano ewentualne położenie zwłok lub ubrań Madeleine. Prace funkcjonariuszy właśnie zostały zakończone. Przekazano nowe informacje.

Policja zakończyła poszukiwania ciała Madeleine McCann

W dniach 23-25 maja trwały poszukiwania ciała Madeleine McCann. Tym razem służby z Wielkiej Brytanii i Niemiec skupiły się na zbiorniku wodnym w okolicach, gdzie po raz ostatni widziano podejrzanego o porwanie. Christian Brückner w latach 2000-2017 często bywał w Algarve i mówi się, że mógł ukryć zwłoki dziewczynki. Z tego powodu przeszukano zbiornik wodny i przylegające do niego tereny, które częściowo przekopano. W trakcie prac korzystano między innymi z georadaru i pomocy psów tropiących. Według informatora PAP śledczy liczyli na odnalezienie jakichkolwiek śladów po Madeleine. Na ten moment jednak o takowych nie poinformowano.

Źródła zbliżone do śledztwa potwierdziły, że celem poszukiwań były zarówno zwłoki zaginionej w Algarve dziewczynki, jak też odzież, m.in. piżama - podaje PAP.

Zaginięcie Madeleine McCann. Niektórzy twierdzą, że już została odnaleziona

Madeleine McCann miałaby już 20 lat

Madeleine McCann zaginęła 17 lat temu i pozostaje w pamięci rodziców, którzy w głębi serca liczą, że ta się odnajdzie. 12 maja na Facebooku poświęconemu dziewczynce opublikowali łamiący serce wpis . Bardzo za nią tęsknią. "Wszystkiego najlepszego, Madeleine. Wciąż cię brak. Wciąż bardzo tęsknimy. Wciąż szukamy - tak długo, jak będzie trzeba. Kochamy cię i czekamy na ciebie. Nigdy się nie poddamy" - pisali McCannowie. Do postu załączyli krótkie wideo ze sklejką zdjęć dziewczynki sprzed lat. Więcej na temat sprawy zaginięcia Madeleine McCann przeczytasz TUTAJ.