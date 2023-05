Matylda Damięcka na Instagramie komentuje bieżące wydarzenia za pomocą grafik, które zazwyczaj prowokują do dyskusji. Niedawno uderzyła w polskie autorytety i nie zawsze wygodną prawdę na ich temat. Rysunkiem z Janem Pawłem II, Wałęsą i Kaczmarskim wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wygląda na to, że nie jest to na rękę Instagramowi, bo właśnie została zablokowana. Ocenzurowana przemówiła do fanów za pośrednictwem konta brata, Mateusza Damięckiego.

Matylda Damięcka dostała blokadę w mediach społecznościowych. Przekazała wiadomość przez brata

Mateusz Damięcki właśnie opublikował wiadomość od siostry, której konto na Instagramie zostało czasowo zablokowane za publikowanie prowokacyjnych treści. Tym razem problemowe okazały się ilustracje aktorki na temat homofobii. Wygląda na to, że Matylda została zgłoszona przez innych użytkowników platformy, a blokada jest konsekwencją licznych zgłoszeń. Aktorka już od dawna wykorzystuje media społecznościowe do publikowania grafik, które komentują bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie. Kilka miesięcy wcześniej siostra Mateusza Damięckiego przypomniała o wymazywaniu serduszek w TVP i ironiczne podsumowała polityków PiS-u. Matylda skomentowała też oskarżenia wobec Trumpa. Nawiązała do popularnego serialu i... koloru twarzy Donalda. W komentarzach pod informacją o blokadzie od razu posypały się głosy od oburzonych użytkowników platformy, którzy uważają, że jej wpisy zostały niesłusznie ocenzurowane.

Blokada dla kogoś, kto z ogromną klasą i inteligencją komentuje otaczający nas świat.

Może kiedyś Instagram nauczy się odróżniać dobro od zła, homofobiczne, ksenofobiczne i rasistowskie komentarze im nie przeszkadzają.

Po co nam wehikuł czasu, skoro mieszkamy w polskim średniowieczu - czytamy.

Wiadomość od mojej siostry: "Przymusowy urlop (o ironio) za ilustracje o transfobii i homofobii czas start. Do czerwca tylko na Instagramie. Do zobaczenia w czerwcu". Ech, dokąd zmierzasz świecie? - napisał na Instagramie Mateusz Damięcki.

