Kolejna gala Telekamer przechodzi do historii. Tym razem rozdanie najważniejszych w Polsce nagród telewizyjnych poprowadziła Katarzyna Zielińska w duecie z Kacprem Kuszewskim. Niestety kreacja, którą wybrała na tę okazję, nie zachwyciła stylistki gwiazd, choć według niej sukienka aktorki sama w sobie jest piękna. W rozmowie z Plotkiem specjalistka wytłumaczyła dlaczego według niej nie nadaje się dla Zielińskiej.

Telekamery 2023. Stylistka gwiazd ocenia kreację Katarzyny Zielińskiej

Według Ewy Rubasińskiej-Ianiro, tym razem Katarzyna Zielińska nie popisała się wyczuciem stylu. Choć wybrała modną kreację, według niej na aktorce się ona nie sprawdziła. "To jest bardzo piękna i wyrafinowana kreacja. Nadaje się nawet na Oscary i inne ważne gale. Sukienka sama w sobie świetna. Nie jest jednak dla Kasi Zielińskiej" - mówi w rozmowie z Plotkiem specjalistka.

Ona w tym wygląda po prostu źle. Kasia przez lata starała się zmyć z siebie nieszykowny wizerunek i on teraz do niej wraca. Niestety ona w tego typu długich i rozkloszowanych kreacjach - nawet jeśli są piękne - nie wygląda za dobrze - ocenia w rozmowie z Plotkiem Ewa Rubasińska-Ianiro.

Według stylistki sukienka Kasi Zielińskiej z tegorocznych Telekamer nie jest stworzona dla niskich dziewcząt. Przy okazji przywołała słynną Coco Chanel. "Kasia nie dobrała sukienki do swoich proporcji i postury. Zabrakło jej 20 cm. Ta sukienka na niej wygląda jak po starszej i wyższej siostrze. Coco Chanel zawsze mówiła, że jeżeli komplementują twoją suknię, a nie ciebie, to znaczy, że popełniłaś błąd. W tym wypadku da się skomplementować tylko suknię, a nie osobę, więc niech to będzie najlepsze podsumowanie tego, co się zadziało - puentuje Ewa Rubasińska-Ianiro.