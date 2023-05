Telekamery 2023. Cichopek jak kanarek, Grzeszczak w różu. Kalska postawiła na koronki i falbany. Dużo falban [ZDJĘCIA]

Telekamery to jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej telewizji. W tym roku "polskie Oscary" zostaną wręczone już 26 raz. Widzowie mogli oddawać głosy na swoich ulubieńców w trzech kategoriach głównych, w czasie wieczoru zaśpiewa też Sylwia Grzeszczak. Tymczasem do warszawskiego Teatru Capitol tłumnie przybyły gwiazdy - te nominowane i nie tylko. Choć gości obowiązywał dess-code ("schludny, elegancki strój - garnitur lub marynarka dla panów, sukienka lub garnitur dla pań" - tak zażyczyli sobie organizatorzy), nie wszyscy się do niego dostosowali.

Telekamery. Adriana Kalska najlepszą aktorką? O tytuł zawalczy z Danutą Stenką

Telekamery 2023. Gwiazdy pozują na ściance

Na rozdaniu Telekamer jak co roku nie może zabraknąć nikogo. Nasze "polskie Oscary" to okazja, żeby się pokazać. I rzeczywiście, część gwiazd postawiła na naprawdę wytworne kreacje. Ale nie wszyscy uznali, że "trzeba". Nie zabrakło również jeansów i t-shirtów na czerwonym dywanie. Wszystkie zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony!

Katarzyna Cichopek postawiła na mocny kanarkowy żółty. Doczepiony do sukni kwiat prawie zasłaniał jej twarz, zaś wydłużony materiał nieco utrudniał chodzenie. Nie przeszkodziło jej to jednak odebrać ze sceny Telekamery dla pary najlepszych prowadzących. Niestety, Maciej Kurzajewski nie dołączył - był zajęty innymi zobowiązaniami.

Katarzyna Cichopek, Telekamery 2023 KAPiF.pl / KAPIF.pl

Adriana Kalska uznała, że więcej znaczy lepiej i założyła suknię, w której koronki dominowały nad falbanami, a falbany - nad koronkami. Prześwity pokazywały, co trzeba, zaś falbany zasłaniały strategiczne elementy.

Adriana Kalska, Telekamery 2023 KAPiF.pl / KAPIF.pl

Gwiazda wieczoru Sylwia Grzeszczak wybrała suknię w kolorze magenta. Nie mogło zabraknąć modnego w tym sezonie rozcięcia, odkrywającego długą nogę wokalistki:

Sylwia Grzeszczak, Telekamery 2023 KAPiF.pl / KAPiF.pl