Sam Smith jest znanym piosenkarzem i autorem tekstów. W swojej karierze zdobył już nagrody Brit Awards oraz Grammy. Dotychczas nagrał cztery albumy studyjne. Swój debiut zaliczył w 2014 roku, gdy wyszła jego płyta "In the Lonely Hour". W krótkim czasie trafiła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. To sprawiło, że Smith zyskał rzesze fanów. Regularnie występuje dla nich na koncertach. Niestety, ostatnio na jednym z nich miała miejsce nietypowa sytuacja.

Sam Smith musiał przerwać koncert

24 maja 2023 roku Sam Smith grał koncert w Manchesterze w AO Arenie. Wystąpienie rozpoczął od piosenki "Unholy". Później zagrał jeszcze trzy utwory. Nagle zniknął ze sceny. Jak podaje BBC, fani byli w szoku. Nie wiedzieli, co mogło się stać. W jednej chwili na hali zrobiło się ciemno i koncert został przerwany. Niedługo później organizatorzy przekazali zgromadzonym ważną informację. Jak się okazało, piosenkarz miał nieoczekiwane problemy z głosem. Niestety, Sam Smith nie wznowił występu. Kilka godzin później wydał oświadczenie.

Sam Smith opublikował posty na swoich profilach w mediach społecznościowych. Podzielił się z fanami powodem, przez który musiał odwołać koncert. Jak się okazało, jakiś czas temu zaraził się wirusem. W trakcie koncertu poczuł się wyjątkowo źle. "Na dzisiejszej próbie dźwięku czułem się dobrze i byłem tak podekscytowany, że mogę dziś dać Manchesterowi niesamowity koncert, ze specjalną niespodzianką na koniec (...). Zszedłem ze sceny i próbowałem wszystkiego, by przywrócić głos, ale to nie pomogło. Jestem szczerze załamany, że nie mogłem dokończyć dzisiejszego programu dla was wszystkich. Przepraszam" - napisał. Dodał również, że jego następne dwa koncerty będą przełożone. Już 2 czerwca artysta wystąpi na Orange Warsaw Festival.

