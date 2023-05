Stopy członków rodziny królewskiej, to newralgiczny element ciała, który zgodnie z zasadami etykiety w trakcie publicznych wystąpień musi być zakryty. Kobiety nie mogą mieć też gołych nóg, więc obowiązkowe są rajstopy. Kiedy książę Harry i Meghan Markle pełnili jeszcze oficjalne obowiązki w rodzinie królewskiej, księżnej Sussex zdarzały się wpadki, kiedy to nie dostosowywała się do królewskiego protokołu. Zdjęcia z takich momentów natychmiast pojawiały się na pierwszych stronach brukowców i były szeroko komentowane. Jednym z takich wyjść był koncert w Royal Albert Hall, kiedy Markle była jeszcze w ciąży z Archiem. Żona Harry'ego miała wtedy odkryte palce w wysokich szpilkach zapinanych jedynie na cienkie paseczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Meghan Markle złamała protokół i pokazała stopy. Wcześniej przeszła operację, po której została blizna

Tom Bower, ekspert od rodziny królewskiej, w książce "Zemsta. Meghan, Harry i wojna Windsorów" wyjawił, że księżna Sussex nie lubi swoich stóp, bo ma na nich szpecącą bliznę. Na zdjęciu z koncertu w Royal Albert Hall, kiedy wbrew protokołowi zdecydowała się odsłonić ten fragment ciała widać, że tuż przy dużym palcu ma podłużną bliznę. Według eksperta Mirror to ślad po operacji usunięcia haluksów. Haluksy to deformacja stóp, która powstaje wtedy, kiedy duży palec wygina się w kierunku pozostałych palców. W konsekwencji stopniowo zaczyna uwypuklać się kość. Oprócz nieatrakcyjnego wyglądu stóp haluksy wiążą się z bólem, a w ekstremalnych przypadkach powodują ograniczenie ruchomości. Kiedy utrudniają normalne funkcjonowanie, można je zoperować.

Kate niczym Barbie. Różowy garnitur przyciąga uwagę, ale spójrzcie na dekolt

W rozmowie z "Mirror" chirurg ortopeda ze szpitala Shirley Oaks w Wielkiej Brytanii stwierdził, że czasem mijają nawet trzy miesiące, zanim operowana osoba znów będzie mogła nosić buty na obcasach. Według eksperta Markle przeszła operację w 2014 roku z powodu hejtu, który dostawała w sieci. W komentarzach zwracano uwagę na jej stopy i wyśmiewano je właśnie ze względu na nieestetycznie wyglądające haluksy. Podobne problemy ze stopami ma wśród celebrytów m.in. Victoria Beckham i Oprah Winfrey.

Podczas zabiegu kość najpierw jest łamana, a potem prostowana. Rekonwalescencja jest dość bolesna. Może minąć nawet osiem tygodni, zanim pacjenci będą mogli normalnie chodzić. Warto dodać, że mitem jest, iż to wysokie obcasy powodują haluksy. Wiadomo za to, że są dziedziczne i częściej występują u kobiet - podkreślił chirurg.

Co słychać u pozostałych członków rodziny królewskiej? Książę Edward ma nowe obowiązki

Książę Edward zawsze żył w cieniu starszych braci. Dla prasy jego życie było po prostu zbyt nudne i mało skandaliczne, więc rzadko pojawiał się na łamach gazet. Jednak w życiu najmłodszego syna królowej Elżbiety II nastały zmiany. Król Karol III niedawno dopełnił formalności i Edward przejął tytuł po swoim ojcu Filipie. Ma też nową ważną funkcję, przejął patronat nad Międzynarodową Nagrodą Księcia Edynburga, czyli programem motywacyjnym dla młodzieży, który w 1956 roku został założony przez właśnie księcia Filipa. Więcej przeczytasz tutaj.