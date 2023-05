Pachut ugotował mamie Dody rosół. "No, taki zięć to skarb!". Spójrzcie na minę Doroty

Doda i Dariusz Pachut są w związku już prawie roku. O ich relacji mówiło się w maju 2022 roku. Od tego media nie przestają interesować się ich relacją. Sama para chętnie pokazuje swoje życie prywatne. Ich obserwatorzy mogą regularnie towarzyszyć im podczas codzienności, wakacji czy różnych wyjazdów. Tym razem, zakochanych odwiedziła mama Dody. Wanda Rabczewska nie kryła zachwytu. W sieci pojawił się uroczy filmik.

Zobacz wideo Doda śmieje się z sytuacji z Górniak. "Komiczna sytuacja 40 i 50-letnich celebrytek"

Mama Dody zachwycona Dariuszem Pachutem

O swoich rodzicach Doda wypowiadała się nie raz. Jakiś czas temu wspomniała, że jej relacja z mamą nie zawsze była łatwa. W pewnym momencie kobiety ograniczyły nawet kontakt. Piosenkarka wyznała, że ich obecna dobra relacja jest wynikiem bardzo ciężkiej pracy i wielu kompromisów. Obecnie obie się bardzo wspierają. Wanda Rabczewska zagościła ostatnio na relacji partnera córki, Dariusza Pachuta. Nie zabrakło miłych słów.

Doda z mamą na relacji u Dariusza Pachuta fot. https://www.instagram.com/dariuszpachut/

Mama Dody niedawno odwiedziła parę. Jak się okazało, Pachut przygotował dla "teściowej" posiłek. Kobieta była bardzo zadowolona. "Ale dobre! Darek, no jakie ty masz zdolności kulinarne. No taki zięć do skarb! Pyszne rosoły robisz" - powiedziała na relacji u partnera córki. Doda była jednak mniej entuzjastyczna. Gdy jej mama zajadała się w najlepsze, ona zajęła się podpisywaniem pocztówek dla fanów. Spojrzała na rodzicielkę z pogardą. "Mam nadzieję, że tak jak dobre robisz rosoły, tak jesteś dobry dla mojej córeczki" - kontynuowała pani Wanda. Doda zaczęła stroić do niej miny. "Mamo, jedz już!" - odparła. Swoim wyrazem twarzy pokazała, że słowa mamy zaczęły ją denerwować. Były to jednak tylko żarty.

Doda reaguje na komentarze dotyczące związku z Pachutem

Relacja Dody i Dariusza Pachuta jest szeroko komentowana. Niektórzy obserwatorzy nie patrzą na ich związek zbyt przychylnie. W mediach społecznościowych nie brakuje również hejterów. Jakiś czas temu piosenkarka wyznała nam, jak radzi sobie ze złośliwymi komentarzami w sieci. "Nie przegadujemy [tematu komentarzy - przyp. red.]. My tak nie żyjemy artykułami jak czytelnicy. Mnie w ogóle nie interesują artykuły dopóty, dopóki nie kłamią" - wyznała artystka. Dodała, że jej relacje miłosne zawsze wywołują szum w mediach. Doda jest jednak wdzięczna, że ma obok siebie partnera, który ją wspiera. ZOBACZ TEŻ: Doda u boku Pachuta na Gali Biznes Boxing Polska. W jej wydaniu nawet mała czarna wygląda odważnie