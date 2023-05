Egzamin ósmoklasisty jest ważny w życiu każdego dziecka ze szkoły podstawowej. W tym roku pisała go córka modelki Agaty Rubik i dyrygenta Piotra Rubika. 14-letnia Helena ma za sobą trzy dni testów. Na profilu na Instagramie opowiedziała o swoich odczuciach. Twierdzi, że mogło być lepiej.

Helena Rubik opowiada, jak poszedł jej egzamin z języka angielskiego

Rodzina Rubików wkrótce planuje przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. "Piotr o tym marzył całe życie, a realizacja marzeń zaczęła się ponad rok temu" - informowała Agata Rubik. Jak się okazało, rodzice znaleźli już odpowiednią szkołę dla Heleny. Dotychczas dziewczynka uczęszczała do elitarnej The British School Warsaw. Niedawno wyszło na jaw, że dzięki swoim umiejętnościom dostała się do jednej ze szkół publicznych w Stanach Zjednoczonych. Przed przeprowadzką musi jednak skończyć szkołę podstawową. Najstarsza córka Rubików właśnie zakończyła egzamin ósmoklasisty.

Agata Rubik jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Modelka zebrała ponad 180 tysięcy obserwujących na profilu na Instagramie. Często wrzuca zdjęcia ze swoją rodziną. Tym razem postanowiła opublikować filmik z Heleną. Żona Piotra Rubika zapytała córkę, jak poszedł jej egzamin z angielskiego. Jak się okazało, dziewczynka nie jest w pełni zadowolona. "Poszło mi dobrze, ale nie najlepiej. Z angielskiego straciłam dwa punkty na takich bezsensownych rzeczach. Ale spoko, 96 proc." - powiedziała Helena.

Viki Gabor również w tym roku zmierzyła się z egzaminem ósmoklasisty

Viki Gabor w tym roku kończy podstawówkę. Co za tym idzie, piosenkarka właśnie przystąpiła do egzaminu ósmoklasisty. Niedawno przyznała, że najbardziej obawiała się matematyki. Na test z tego przedmiotu pojechała z samego rana. Młoda artystka nie ukrywała, że egzaminy bardzo ją zmęczyły. "Dzisiaj jest drugi dzień i matematyka, ja przed chwilą dosłownie wstałam. (...) Nie chce mi się, ale damy radę. No i mam nadzieję, że będzie łatwo!" - mówiła na relacji na Instagramie.