Joanna Przetakiewicz nie ukrywa, że wygląd jest dla niej bardzo ważny. W związku z tym dba o dietę, ruch, a także interesuje się nowinkami z branży beauty. Od lat ma wypracowane rytuały, o których chętnie opowiada głównie na Instagramie. Tym razem zdradziła sekret pięknych włosów. Jak się okazuje, w prosty i bezbolesny sposób poprawia ich kondycję. Zobaczcie, co Przetakiewicz dodała do swojej diety.

Joanna Przetakiewicz w prosty sposób dba o włosy

Bizneswoman od lat jest wierna długim, blond włosom. Już kiedyś opowiedziała, w jaki sposób je pielęgnuje. Codziennie dba o pasma, jednak myje je dwa razy w tygodniu. "Co ważne! Zawsze dokładnie rozczesuję włosy, aby nie szarpać ich podczas mycia. Nie chodzę zbyt długo w turbanie. Wysuszam włosy ręcznikiem, rozczesuję je i pozwalam, żeby naturalnie wyschły (nie używam suszarki). Mokre włosy w ręczniku duszą się. Absolutnie nigdy nie kładę się spać z mokrą głową" - wyznała kiedyś na Instagramie. To jednak nie wszystko. Joanna Przetakiewicz dba o włosy także od wewnątrz. Do codziennego menu dorzuciła trzy daktyle. Zawarte w nich dobroczynne składniki odżywiają włosy od środka.

Na piękne włosy mogę poradzić jedzenie trzech daktyli dziennie. Dowiedziałam się ostatnio, że to jest game changer jeżeli chodzi o włosy. Daktyle działają zresztą nie tylko dobroczynnie na włosy, ale także poprawiają jakość krwi - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Daktyle zawierają m.in. witaminy A i E, wapń oraz fosfor i żelazo. Niedobory tego ostatniego składnika mogą powodować wypadanie włosów, dlatego tak ważne jest jego spożywanie. Jak jeszcze Joanna Przetakiewicz dba o pasma? Więcej jej trików znajdziecie TUTAJ.

Joanna Przetakiewicz i jej triki na piękną cerę

Jak dba o cerę? Bizneswoman ma kilka trików, m.in. stosuje peelingi, wykonuje porządnie demakijaż tonikiem z kwasami, a także korzysta z microneedlingu, czyli domowego liftingu. Poza tym wykonuje masaż łyżeczkami. Przed ich użyciem trzyma je przez jakiś czas w lodówce. Schłodzone mają pozytywny wpływ m.in. na okolice oczu.