Księżna Kate czwartek spędziła na wypełnianiu obowiązków wynikających z jej funkcji w rodzinie królewskiej. Tym razem zjawiła się w Muzeum Foundlinga w Londynie. Podczas spotkania podkreślała przede wszystkim, jak ważne jest pielęgnowanie relacji we wczesnym dzieciństwie. Uwagę skradła także stylizacja, w jakiej się pojawiła. Tym razem było na bogato, bowiem garnitur pochodzi od jej ukochanego Alexandra McQueena.

Księżna Kate w różowym garniturze. Wyglądała niczym Barbie

Księżna Walii miała na sobie komplet, złożony z dopasowanej marynarki z długimi rękawami, oraz z prostych spodni, sięgających do kostki. Garnitur był w kolorze jasnego różu. Księżna założyła jedwabną bluzkę w tym samym odcieniu. To, co zwraca uwagę, to dość spory dekolt w serek. Kate raczej stroni od pokazywania ciała, wybiera bardziej zabudowane góry. Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Całość dopełniły dodatki w białym kolorze: buty na niewielkim obcasie oraz pasek z ozdobną klamrą. Dobrała do tego wiszące kolczyki z perłami. Księżna Kate postawiła na swoją ulubioną fryzurę - miała proste włosy, ułożone w lekkie fale. Prezentowała się bardzo elegancko i modnie. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

To już kolejny raz, kiedy księżna Walii wyszła publicznie w tym garniturze. Pojawiła się w nim rok temu, jednak wtedy założyła białą koszulkę. Miała też inne szpilki - w czerwcu zeszłego roku postawiła na odcienie różu. W takim wydaniu uczestniczyła w obradach okrągłego stołu z przedstawicielami rządu. Jak wtedy się prezentowała? Zajrzyjcie TUTAJ.

Księżna Kate nosi te same ubrania

Nie jest tajemnicą, że księżna Kate chętnie sięga do swojej garderoby i wybiera rzeczy, w których już wcześniej pokazywała się publicznie. Podczas garden party po koronacji króla Karola III zachwycała w komplecie (koszula i spódnica w gołębim odcieniu), który wcześniej założyła w 2019 roku w Ascot. Niedawno wystąpiła w różowej sukience, w której po raz pierwszy widzieliśmy ją w 2021 roku. Czyżby róż to był teraz jej ulubiony kolor?