16 maja rozpoczął się 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Filmem otwierającym wydarzenie był "Jeanne du Barry", w którym jedną z głównych ról gra Johnny Depp. Aktor w wielkim stylu powrócił do grania po tym, jak zakończyły się procesy o zniesławienie, które wytoczyli sobie Depp i Amber Heard. Choć ona jest obecnie persona non grata i przeprowadziła się do Hiszpanii, on kontynuuje karierę. Jak podaje Page Six został poddany gruntownej metamorfozie, zanim został wysłany na czerwony dywan w Cannes. Było aż tak źle?

Johnny Depp przeszedł metamorfozę specjalnie na czerwony dywan w Cannes

Aktor ponoć "został wyczyszczony" - powiedział jeden z festiwalowych informatorów. Dodał, że gwiazdor był pod opieką zespołu wysoko opłacanych profesjonalistów w apartamencie w hotelu JW Marriott na La Croisette, gdzie pokoje zaczynają się od 1000 dolarów za noc. Przygotowanie Johnny'ego Deppa na czerwony dywan miało zająć wiele godzin. Aktor na światową premierę filmu założył szyty na miarę smoking od projektantki Diora, Kim Jones. Depp jest twarzą męskiego zapachu francuskiej marki, z zadziwiającą trzyletnią umową wartą ponad 20 milionów dolarów. Inne źródło poinformowało Page Six, że Depp został wyszykowany na pobyt w Cannes przez swoją długoletnią stylistkę, Samanthę McMillen.

Co słychać u Amber Heard? Mija rok od słynnego procesu Depp-Heard

Zęby Johnny'ego Deppa

Aktor był również ubrany przez Diora na konferencję prasową filmu, a także na kolację wydaną przez dom mody i szampana Moët et Chandon. Dior miał również zapłacić za jego pielęgnację. Choć Depp wyglądał zjawiskowo, jego zęby były tematem rozmów w mieście, ponieważ jego uśmiech na czerwonym dywanie ukazywał zęby pokryte dziwnymi, brązowymi plamami, co skłoniło fanów do zaniepokojenia:

Johnny Depp niczym Kopciuszek wrócił już do normalnego looku

22 maja Johnny Depp powrócił do swojego zwykłego wyglądu rockandrollowca, gdy wystąpił w Londynie na koncercie w hołdzie dla dobrego kumpla Jeffa Becka, który zmarł na początku tego roku. Ubrany w workowate spodnie, czapkę i okulary przeciwsłoneczne. Depp dołączył na scenie do legend rocka, w tym Erica Claptona, Roda Stewarta, Ronniego Wooda i Billy'ego Gibbonsa. Aktor rzucił się w wir pracy. Jesienią zaczyna kręcić debiut reżyserski w Budapeszcie, "Modi", biografię włoskiego artysty Amedeo Modiglianiego, z Alem Pacino w roli głównej. Do tego czasu będzie w trasie z Hollywood Vampires.