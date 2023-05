Jessica Miemiec to jedna z najbarwniejszych postaci, które mogliśmy zobaczyć w programie "Rolnik szuka żony". Jej zabawne wypowiedzi pokochali widzowie i docenili ją za autentyczność. Choć od udziału uczestniczki w show minęło już kilka lat, Jessica wciąż budzi zainteresowanie na Instagramie. W ostatnim czasie pochwaliła się stylizacją, jaka przygotowała na komunię siostry. Choć nie wszystkim obserwatorom przypadła go gustu, Miemiec postanowiła się tym nie przejmować.

REKLAMA

Widzowie "Magii nagości" zamarli. Takiej uczestniczki się nie spodziewali

"Rolnik szuka żony". Jessica Miemiec tłumaczy się z kusej kreacji na komunię

Na zdjęciach z komunii widzimy uczestniczkę "Rolnika" w białej stylizacji z falistymi bufonami na ramionach. Niektórzy z internautów uznali, że kreacja nie jest stosowna do okazji. Co na to sama Jessica? "Doszły mnie słuchy, że niektórych z was poniosły emocje sięgające zenitu. (...) Cóż, jacy ludzie, takie słuchy" - zaczęła. "Moja stylizacja była jak najbardziej stosowną do sytuacji, ponieważ była kupiona u projektanta właśnie na takie okazje (jak komunia - red.), ale osobom, które żyją średniowieczem i robią na drutach, nic innego im nie zostaje (niż krytykować - red.)". Na koniec podzieliła się radą dla swoich hejterów. "Pomódlcie się do drzew" - skwitowała.

Jessica Miemiec wystąpiła nie tylko w "Rolniku". Ma chrapkę na więcej

Choć Jessica Miemiec nie pojawia się na ściankach, nie stroni od programów telewizyjnych. Uczestniczka "Rolnika" wielokrotnie pokazała, że nie boi się wyzwań. Bohaterka randkowego show wystąpiła nawet w kontrowersyjnym show "Magii nagości". Przypominamy, że w programie uczestnicy wybierają partnera na randkę na podstawie oceny nagich ciał. W wywiadzie z Party.pl przyznała, że czuła się bardzo komfortowo. "Była bardzo swobodna atmosfera i normalnie się rozebrałam, nie było problemu. Troszkę się stresowałam, ale była taka luźna atmosfera, że nie było naprawdę czym się stresować" - powiedziała. Choć Jessice udało się dojść do finału, znalazła w show swojej drugiej połówki. To z pewnością jednak nie było jej ostatnie słowo w programach telewizyjnych. Jakiś czas temu zdradziła bowiem, że nie wyklucza udziału w... "Love Island".