W sierpniu ubiegłego roku Anna i Robert Lewandowski wraz z córkami spakowali walizki i przewrócili dotychczasowe życie do góry nogami. Piłkarz otrzymał kontrakt od FC Barcelony i przenieśli się do słonecznej Hiszpanii, gdzie uwili sobie urocze gniazdko. Z relacji w ich mediach społecznościowych możemy wywnioskować, że na dobre zaaklimatyzowali się w nowym miejscu. Pojawiają się nagrania z pięknych plaż, wypadów na imprezy, a dodatkowo Anna organizuje obozy sportowe w nowym miejscu. Lewy w ostatnim wywiadzie zdradził, jak jego żona zareagowała na wieść o przeprowadzce.

Zobacz wideo Anna Lewandowska o pierwszym spotkaniu z Robertem. "Przedstawił mi się jako Andrzej"

Robert Lewandowski stresował się przeprowadzką

Robert Lewandowski w latach 2010-2022 był związany z niemieckimi klubami. Początkowo grał dla Borussi Dortmund, a później Bayernu Monachium. W tym czasie zdążył wziąć ślub z Anną Lewandowską i powitać na świecie dwie córki - Klarę i Laurę. W rozmowie z Interią Sport przyznał, że kiedy kończył mu się kontrakt z Bayernem, miał mętlik w głowie. Z jednej strony marzył o karierze w FC Barcelonie, z drugiej był zestresowany tym, co obecnie działo się w jego życiu.

Z jednej strony wiedziałem, że robię dobrze, bardzo chciałem iść do Barcelony, ale kosztowało mnie to dużo stresu, nerwów. Dużo się działo... [...] Był taki okres, że byłem gotowy przedłużyć kontrakt z Bayernem. Powiedziałem sobie: "Jeśli przyjdą, to się dogadamy". Ale nikt nie przyszedł. Jednocześnie staram się być zawsze o krok do przodu, więc na taki rozwój wypadków byłem mentalnie przygotowany - mówił Robert Lewandowski w rozmowie z portalem Interia Sport.

Tak Anna Lewandowska zareagowała na wieść o przeprowadzce

Jeszcze zanim oficjalnie ogłoszono, że Anna i Robert Lewandowscy przeprowadzają się do Barcelony, ona sugerowała to w mediach społecznościowych. Pisała, że "też chciałaby wiedzieć, czy przeniesie się do Hiszpanii", zaobserwowała FC Barcelonę w mediach społecznościowych, a oprócz tego wyznała, że uczy się języka hiszpańskiego. Okazuje się, że od samego początku była podekscytowana nowym kontraktem męża.

Na pewno od początku była za. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz powiedziałem jej, że jest taki temat, to strasznie się do tego zapaliła. Była gotowa od razu nas spakować (śmiech). Ale na końcu muszę powiedzieć, że to była wspólna decyzja. Nie moja, nie jej, tylko nasza - dodał.