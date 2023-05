Od kiedy Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pochwalili się budową energooszczędnego domu w Ustroniu, regularnie zamieszczają w sieci zdjęcia, na których widać postępy prac. A że kuchnia zakochanych jest już gotowa, ostatnio ukochana naszego skoczka uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała jej wnętrze. "Zapraszam was do serca domu, w którym będą powstawać wszystkie pyszności dla naszej rodziny i dla najbliższych" - napisała podekscytowana Marcelina w opisie filmiku z pomieszczenia.

Tak wygląda kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły w nowym domu

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek poznali się na jednej ze sportowych imprez w 2019 r. Ponoć była to miłość od pierwszego wejrzenia, dlatego długo nie zwlekali z decyzją o wspólnym zamieszkaniu. A że Żyła poważnie traktuje ten związek, niedawno wybudował dla nich w Ustroniu luksusowy dom z basenem, szerokim tarasem i dużym ogrodem. Miejscowość ich zamieszkania nie jest przypadkowa. To właśnie w Ustroniu znajduje się dom rodzinny skoczka i pensjonat, który od lat prowadzą jego rodzice.

Wiadomo, że otwarta kuchnia, w której jest zabudowana lodówka i spora przestrzeń, będzie królestwem Marceliny. Ostatnio razem z pupilem rasy pomeranian oprowadziła po niej na Instagramie. "Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki. Jest spiżarnia, z czego się bardzo cieszę. Mogłam sobie wybrać, w którym miejscu chcę mieć płytę indukcyjną. Piekarnik wolę mieć wyżej, by mieć kontrolę nad wszystkim" - opowiadała, odkrywając kolejne zakamarki. Zdjęcia z kuchni Piotra Żyły i Marceliny Ziętek pokazujemy w naszej galerii na górze strony.

Piotr Żyła wyeksponował sportowe nagrody

Dzięki relacjom w sieci wiemy, że nowa nieruchomość Piotra Żyły - podobnie jak jego kuchnia - jest urządzona w nowoczesnym stylu. Znalazło się w niej miejsce na kominek w salonie czy specjalny pokój na sportowe trofea skoczka. Latem para ma do dyspozycji odkryty basen, w którym będzie mogła się schłodzić i uciec przed męczącym upałem. Wiemy, że Piotr Żyła jest zwolennikiem ekologicznej energii, więc na dachu nowego domu zamontował panele fotowoltaiczne. Jeśli chodzi o garaż, to można w nim znaleźć Mercedesa czy Suburu. Przypomnijmy, że to już drugi dom Piotra Żyły. Pierwszy wybudował w Wiśle, ale po rozwodzie przypadł byłej żonie Justynie i dwójce ich dzieci: Jakubowi i Karolinie.