Sprawa Madeleine McCann to jedna z największych zagadek kryminalnych w ostatnich latach. Dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego w 2007 roku, w portugalskim regionie Algarve. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Pomimo lat prac nad sprawą, śledczy nie mają za wiele tropów. Niedawno były urodziny dziewczyny, która w tym roku skończyłaby 20 lat. Rodzice dodali wtedy przejmujący wpis. Śledczy postanowili też po raz kolejny ruszyć na poszukiwania. Tym razem skupili się na zbiorniku wodnym w okolicach miejsca, gdzie była widziana ostatnio, i które odwiedzał w przeszłości jeden z podejrzanych, Christian Brückner.

Poszukiwania Madeleine McCann. Nowe doniesienia

Trwa trzeci i ostatni dzień, kiedy śledczy przeczesują teren nad zbiornikiem wodnym Barragem do Arade. Więcej o akcji policji możecie przeczytać TUTAJ. Zdaniem specjalistów Christian Brückner często przebywał w tych okolicach. Jak donosi informator niemieckiej i portugalskiej policji, Christian Brückner był tam widziany kilka dni po zniknięciu Madeleine McCann. Miał tam być z kilkoma innymi osobami. "Źródło twierdzi również, że śledczy uważają, że Madeleine mogła żyć przez dwa lub trzy dni po tym, jak zniknęła z wakacyjnego kurortu Praia da Luz" - donosi The Times. Zbiornik po raz pierwszy był przeszukiwany w 2008 roku. Na zlecenie prawnika z Portugalii, opłaceniu nurkowie przeczesywali teren. Nic wtedy nie znaleziono.

Choć to Madeleine jest głównym celem poszukiwań, specjaliści teraz nie wykluczają, że mogą trafić także na inne potencjalne ofiary przestępcy seksualnego. Wszystko dlatego, że Brückner grasował w okolicach ośrodka, w którym zatrzymali się państwo McCann, i mógł skrzywdzić także inne osoby. Obecnie przebywa w więzieniu w Niemczech, do którego trafił za gwałt na 72-letniej amerykańskiej turystce, którą spotkał w Algarve. Oprócz tego został oskarżony o molestowanie kobiet, które wypoczywały "w jego małym raju", jak nazywał ten rejon w Portugalii. Mężczyzna do tej pory twierdzi, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Madeleine McCann.

Zaginięcie Madeleine McCann

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku. Za kilka dni obchodziłaby czwarte urodziny. Rodzina wypoczywała w Portugalii, w wynajętym apartamencie na parterze w słynnym kurorcie. Wieczorem rodzice położyli dzieci spać, a sami - jak w poprzednich dniach - wybrali się z przyjaciółmi na kolację, zostawiając je same. Choć dorośli zaglądali do pokoi, to jednak nie sprawdzili dokładnie, czy każde z nich jest w swoim łóżku. Zniknięcie Madeleine zauważyła dopiero jej matka. Rodzice dziewczynki i ich znajomi zaczęli jej szukać, jednak bezskutecznie. Zaalarmowali funkcjonariuszy. Więcej o zaginięciu dziewczynki przeczytacie TUTAJ.