Lato to czas festiwali muzycznych, a co za tym idzie - największych zarobków dla artystów. Miasta, jak i wsie w całej Polsce organizują liczne imprezy plenerowe, na które zapraszane są gwiazdy każdego kalibru. "Super Express" postanowił dokładnie wziąć pod lupę nadchodzące koncerty gwiazd i oszacować, o ile się wzbogacą. Podium najczęściej występujących tego lata zajął zespół rockowy oraz dwie znane artystki. Kto zgarnie najwięcej za występy od maja do końca wakacji?

Zarobki gwiazd. Na podium Lady Pank, Chylińska i Rodowicz

Najwięcej, bo aż 26 koncertów zagra w tym czasie... kapela Lady Pank. Jak czytamy w "Super Expressie", zespół życzy sobie za występ nawet 50 tys. zł i zyska do podziału aż 1,3 mln zł! Agnieszka Chylińska zaplanowała 20 koncertów, dzięki którym zarobi 900 tys. zł. Idzie tym samym łeb w łeb z Marylą Rodowicz, która przy tej samej ilości koncertów może liczyć na podobną kwotę. Andrzej Piaseczny pojawi się na scenie 24 razy i zgarnie 800 tys. zł. Patrycja Markowska może liczyć na 750 tys. zł przy 25 koncertach. Fani Bajmu będą mieli 11 okazji do zobaczenia Beaty Kozidrak na żywo. Zespół zgranie około 660 tys. zł. Ania Wyszkoni zagra 20 koncertów, za które zarobi 600 tys. zł. A Viki Gabor? 15-latka za 17 występów zgarnie 425 tys. zł.

Kwota za koncert nie idzie w całości do głównej gwiazdy

Należy jednak pamiętać, że w każdy koncert czy wydarzenie zaangażowane jest mnóstwo osób - od techników, przez muzyków, aż do menedżerów artystów. Wszyscy z nich również muszą wziąć wynagrodzenie. Kwota za występ nie trafia zatem bezpośrednio do głównej gwiazdy. Pieniądze są odpowiednio dzielone na wszystkie zaangażowane osoby.

Gwiazdy nie mają co liczyć na wysokie emerytury

A jak jest z emeryturami? Tutaj gwiazdy mają najczęściej nieco mniej szczęścia. Marek Piekarczyk dostaje miesięcznie dokładnie siedem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy. Katarzyna Skrzynecka przyznała ostatnio, że jej miesięczna emerytura ma wynieść mniej niż 35 złotych. Na 1600 zł może liczyć natomiast Maryla Rodowicz.